Tegyük otthonossá

Mérjük fel, mennyire ideális a lakásunk arra, hogy háziállatot tartsunk benne és igyekezzünk otthonunkat minél inkább kutyabaráttá tenni. Alakítsunk ki számára egy biztos pontot, ami az ő állandó helye lehet, így jobban érezheti magát. Tegyük oda a fekhelyét, aminek a közelébe kirakhatjuk az etető-és itatótáljait, illetve a játékait is. Kedvencünk szívesebben tér vissza az adott helyre, ha a számára fontos tárgyakat ott találja.

Ha egyedül van otthon

A kutya nevelése azért is fontos, mert ezen múlhat, hogy fegyelmezetten fog-e viselkedni akkor is, amikor egyedül hagyjuk a lakásban. A kennelhez szoktatás is megoldás lehet, amit érdemes kölyökkorában elkezdeni. Ha a jutalomfalatokat a ketrecben adjuk neki oda, pozitív élményhez fogja kötni a bent tartózkodást. Így rövid ideig jól érezheti magát benne kedvencünk, amennyiben arról is gondoskodtunk, hogy elég nagy és kényelmes legyen számára a hely.

Tartsuk tisztán!

A lakásban tartott kutyák esetében a tisztaság kiemelten fontos, hiszen az utcáról élősködőket hozhatnak be, ráadásul a padlót is összekoszolhatják a mancsaikkal. Fürdessük őket rendszeresen, így a kellemetlen szagokat is elkerülhetjük. Arra azonban ügyeljünk, hogy maximum hetente egyszer mosdassuk meg őket. A túl sok fürdetés ugyanis veszélyes lehet számukra, hiszen eltávolíthatjuk vele a bőrük természetes védőrétegét.

A kutyusok sok szőrt hagyhatnak maguk után, ezért érdemes őket fésülni. Azt, hogy ezt hányszor ajánlott megtenni, a kedvencünk szőrzettípusa dönti el, a hosszú szőrű ebek esetében ezt gyakrabban is megtehetjük.