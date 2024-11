A fejlett országokban, így Magyarországon is egyre nagyobb teret nyernek az ún. intelligens otthonok, amelyek úgy képesek növelni a mindennapok komfortját, hogy közben egyszerre csökkentik a lakhatáshoz kapcsolódó negatív környezeti hatásokat és fokozzák a mindennapok biztonságát. Ugyanis ezek az otthonok olyan technológiával vannak ellátva, amely érzékeli a fűtésből eredő szén-monoxidot, a füstöt, és akár már a tűz kialakulása előtt riasztja a bent lévőket, sőt, kialakítástól függően, megkezdi szükség esetén az oltást is. Mindemellett lehetőség van akár arra is, hogy az illetéktelen behatolás vagy más olyan veszély jelzésére is, amely egyéb esetben fenyegeti az ingatlan és az ott lakók biztonságát.

Ne becsüljük alá ezeket a kockázatokat, mert minden évben több ezer lakástűz keletkezik, ezekben átlagosan 100 ember veszíti életét, és több százan megsérülnek. A lakástüzek mintegy 80%-a tehető a fűtési szezonra.

Forrás: fustmentes.hu

Szemétégetés – a környezet védelme

A szemétégetés gyakori, különösen az őszi és téli hónapokban, de az égetés során felszabaduló káros anyagok súlyosan szennyezik a levegőt. A fenntartható életmódhoz hozzátartozik, hogy ne égessünk hulladékot, hanem válasszunk környezetbarát megoldásokat, mint az újrahasznosítás vagy a komposztálás. Ráadásul a műanyag használatának mellőzésével és az újrahasznosítással tehetünk azért, hogy óvjuk a környezetünket.

Tudatos döntések a mindennapokban

Tehát a világnap nemcsak a dohányzásról szól, hanem az élet minden területén a fenntartható döntések meghozataláról. A tisztább levegő érdekében mindannyian választhatunk olyan alternatívákat, amelyek csökkentik a káros égési hatásokat, legyen szó főzésről, hulladékkezelésről vagy otthonunk biztonságáról. A fenntarthatóság és a tiszta levegő közös célunk, amit mindennapi döntéseinkkel támogathatunk.