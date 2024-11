Elkezdődött a téli időszámítás, ami nemcsak az emberek biológiai ritmusára, de az állatokéra is hatással van. Az óraátállítás okozta feszültség többnyire csak pár napig tart – adta hírül a life.hu. A múlt vasárnap hajnalban beköszöntő téli, vagyis az eredeti időszámítás, maga az óra átállítása azonban mindannyiunkra hatással van: az emberek és az állatok egyaránt összezavarodnak ettől a kutatók szerint. Egyeseknek a biológiai órája is felborul, másokat csak az zavar meg, hogy egy órával korábban sötétedik.

Az állatok belső órája is felborul

Amikor tavasszal és ősszel átállítjuk az órát, az időeltolás okozta változások a kedvenceinkre is hatással vannak, ugyanis az ő napirendjük szorosan kötődik az emberi időbeosztáshoz. A hirtelen változás stresszt okozhat náluk, ami hat a viselkedésükre, a táplálkozásukra és az alvásukra is. A kutyák például hozzászoktak ahhoz, hogy egy adott időpontban sétáltatják őket, és mivel sokuk szigorúan igényli a napi rutint, az egyórás eltolás zavart és szorongást okoz. A hirtelen változás miatt előfordulhat, hogy korábban vagy épp később kérnek enni, ahogyan azt a belső órájuk diktálja.

Hogyan segítsünk az átállásban?

Az állattartók több módszerrel is enyhíthetik kedvenceik számára az óraátállítás okozta stresszt. A fokoztos átállással már az óraátállítást megelőző napokban kis mértékben elkezdhetjük módosítani az étkezés és a séta idejét, hogy kedvencünk hozzászokjon a változáshoz. A rendszeres testmozgás csökkenti a szorongást, így kedvencünknek is segít levezetni a feszültséget. Az óraátállítás jó lehetőség arra, hogy új szokásokat építsünk be a kedvenceink életébe, például egy kis extra játékot vagy sétát.

A vadon élő állatokra is hat

Bár a vadon élő állatok viselkedése nem igazodik közvetlenül az emberi tevékenységekhez, de az óraátállítás rájuk is hat, különösen, ha emberekhez közeli területeken élnek. Például a madarak, őzek, szarvasok alkalmazkodnak az emberi aktivitási ciklusokhoz, például az autós forgalomhoz. Az óraátállítás miatt azonban változik az emberek közlekedési és tevékenységi szokása, ami rossz hatással lehet az állatokra.