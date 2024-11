Egyes állatoknak, mint a patkányoknak és a galamboknak van epizodikus emlékezetük is, ami azt jelenti, hogy képesek felidézni korábbi élményeiket és újraélni azokat. Az ilyen emlékek felidézése különösen hasznos lehet a túlélés szempontjából.

Önismeret és érzések

Az intelligencia kapcsolódik más, korábban kizárólag emberinek tartott mentális tulajdonságokhoz is, mint az öntudat és az érzések. A nagy emberszabású majmok már korábban is bizonyították, hogy képesek felismerni magukat a tükörben, és ez a képesség a delfinek és az elefántok esetében is megfigyelhető.

Az állatok érzéseit még nehezebb megérteni, mint a gondolataikat. Kutatások egyetértenek abban, hogy minden gerinces nagy valószínűséggel képes fájdalmat érezni, köszönhetően idegrendszerük hasonlóságának. Azonban ezek a tanulmányok többnyire arra koncentrálnak, hogy az állatok képesek-e negatív érzelmeket átélni — pozitív érzelmeikről még kevesebbet tudunk.

Az állatok intelligenciájának vizsgálata folyamatosan újabb és újabb meglepetéseket tartogat a tudomány számára. Az emberi és állati intelligencia közötti hasonlóságok megdöbbentően sokrétűek, egyre világosabbá válik, hogy nem az ember az egyetlen faj, amely intelligenciával rendelkezik.