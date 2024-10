Őszi-téli depresszió azaz szezonális depresszió, ciklikusan, az évnek mindig ugyanabban a szakaszában jelentkezik. Általában a késő ősszel, illetve tél elején alakul ki. A tünetek kezdetben enyhébbek, az évszak folyamán azonban egyre erősödnek. „A szezonális depresszió abból is adódik, hogy a napos órák száma kevesebb lesz és ezáltal a D-vitamin szintje csökken az emberekben, ezáltal az úgynevezett boldogsághormonok sem termelődnek megfelelőképpen. Nagyon fontos tehát a vitamin utánpótlás, ezek közül is a D és a C-vitamin az elsődleges. Ezzel egyrészt védekezhetünk a téli betegségek ellen, másrészt pótoljuk azt is, amit a nap hiánya okozhat” - javasolja a szakember.

Muszáj, hogy hidegben is sétáljunk a természetben

Fotó: Karnok Csaba

Őszi-téli depresszió ellen irány a természet!

Megfigyelhető ilyenkor, hogy legtöbbünknek csökken az energiaszintje, jellemző lehet az aluszékonyság, a kedvetlenség, nőhet az étvágy, ami előbb-utóbb súlygyarapodáshoz vezethet.

Csutorás György mentálhigiénés szakember felhívja a figyelmet arra is, hogy mindezeket megelőzhetjük, ha levegőre megyünk, mozgunk vagy egyszerűen csak sétálunk. „Nem kell feltétlenül túrázni, hanem beülünk a kocsiba vagy felszállunk a buszra, kimegyünk például Lillafüredre, ott gyönyörködünk az őszi természetben, a fákban, a sokszínű erdőben. Erre a hétvégén egy napot mindenképpen rászánhatunk” - teszi hozzá.

Tűzzünk ki célokat magunknak!

A lehangoltság lelki hátterében az is áll, hogy az év vége felé járunk és ilyenkor az emberben tudat alatt megjelenik az elmúlás érzete. Ez is okozhatja azt, hogy megjelenik egy depresszív hangulat. Itt lehet egy jó módszer, ha rövid távú célokat tűzünk ki magunknak, amiket belátható időn belül el is tudunk érni és sikerélményünk lesz.

„Kitűzök egy célt, például, hogy egy hónap alatt lefogyok pár kilót, ezt meg is tudom valósítani, de ha azt mondom, hogy lefogyok tíz kilót egy hónap alatt, és kocka hasam lesz, nyilván ez elérhetetlen. Tehát olyan rövid, közép és hosszú távú célokat kell kitűznöm, amik reálisak” - hangsúlyozza.

Csak pozitívan!

A pozitív gondolkodás is nagyon fontos, hogy próbáljuk meg inkább a pozitívumokra és ne a negatívumokra koncentrálni. Találjuk meg a kis dolgokban is a szépet, a jót, az értékeset. Az önismeret is elsődleges, ha valaki ismeri magát és tudja, hogy az ősz beköszöntével a hangulata is borúsabb lesz, próbáljon meg felkészülni ezekre a napokra.