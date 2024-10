Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség hiánya

. A WHO 1948-ban így fogalmazta meg az egészséget, amelyet a mai napig is használunk. Ezen belül a lelki egészség magában foglalja az önmagunkkal szembeni elfogadásunkat, békénket, egy nyugodt, harmonikus állapotot, ahol mi magunk is jól érezzük magunkat szubjektíven és a környezetünk visszajelzései is a sikeres alkalmazkodásra, a környezettel szembeni hatékony együttműködésre utalnak. Tehát a lelki egészség esetén sem csupán a lelki rendellenességek-, pszichés zavarok hiányáról beszélünk - nyilatkozta Dr. Mayer Krisztina, a Miskolci Egyetem docense a boon.hu-nak.