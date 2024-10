Mentor Doktor az egészség szolgálatában

A Mentor Doktor Alapítvány a Szent István-barlang gyógyhatású Fekete-termének adottságait kihasználva folyamatosan változatos programokat szervez. Igyekszünk megtalálni, hogy mire van a legnagyobb igény

– nyilatkozta a boon.hu-nak Török Giselle, az alapítvány elnöke. A hangtál-terápiás foglalkozások a legnépszerűbbek, ezeket a téli időszakban is folytatják, miután szakértő felmérte, hogy a hanghatás nem ártalmas a telelő denevérekre. A Buteyko-légzéssel kapcsolatban is vannak terveik, hiszen céljuk, hogy akár egészséges, akár légzőszervi-panaszokkal küzdő emberek is igénybe vehesség a Fekete-terem különleges adottságait az egészségük szolgálatában.