Puha, meleg, mi kell még…?

Keszthelyi Annának általános iskolás korában több kordbársony ruhája is volt. Az egyik kedvence egy kötényruha volt, amelyet elől és két oldalt is zsebek díszítettek. Még élesen emlékszik arra, hogy ez az öltözéke bordó volt, a nadrágja pedig mustárszínű, oldalzsebes, gumírozott aljú. Mind a két ruhadarab vékonyabb csíkos, kényelmes és csinos volt egyszerre. Télen kifejezetten praktikus viseletnek számított, hiszen melegen tartott, nem kellett a nadrág alá harisnyát venni. Egy gond volt vele, hogy esésnél az anyag szinte rögtön elkopott és kifényesedett.

Kabátra is emlékszem, hogy lehetett belőlük kapni, szép czipzáros darabokat. Most legutóbb pedig női zakóban láttam, ami szerintem egy örök darab lehet.

- tette hozzá lelkesen Anna. Valkovics Tamás férfiként is nagyon jó választásnak tartja a kordbársony öltözetet. Több nadrágja van, amit télen, a hideg időben szívesen hord és volt zakója is, amit ugyan most már nem vesz fel, de egykor a kedvencei közé tartozott. Amit még a kord szövet előnyének tart, hogy jól viseli a gyűrődést, bár hozzáteszi ami hátránya lehet, hogy bizonyos helyeken könnyen kikopik. Divattól függetlenül jó viseletnek tartja, főleg a téli napokon, mert jóval melegebb mint a farmer.