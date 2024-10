A plusz kilók miatt felnőttkorban hamarabb alakul ki magas vérnyomás vagy 2-es típusú cukorbetegség. Az egészséges életmódra nevelést már egészen kis korban érdemes elkezdeni. Ebben segítenének a prevenciós szakrendelések is, melyekhez már a 10 év feletti túlsúlyos gyermekek is csatlakozhatnak. Dr. Gyimes Zsófia praxisában ezer gyerekből száz biztosan túlsúlyos.

A táplálkozás az egyik kulcs

Fotó: Peter Dazeley

Ezen az arányon - bár megfelel a szakirodalomnak - jó lenne változtatni. Évről évre egyre több gyermek - akár már az óvodában - küzd túlsúllyal, plusz kilókkal. Az iskolaorvos és a tiszaújvárosi gyermekorvosok is éppen ezért örülnek annak az új programnak, melynek keretein belül a 10 év feletti gyerekek közös gyógytornán és egyéni dietetikai tanácsadáson vehetnek részt. A gyermekgyógyászok telefonon vagy személyesen is elbeszélgetnek majd azokkal a szülőkkel, akiknek gyermekeik érintettek lehetnek a témában.

Nehéz a beilleszkedés

- A túlsúlyos gyerekek több szempontból is nehezen tudnak beilleszkedni a sportcsoportokba. A jövőben azonban az új szolgáltatás ezen is segíthet. A gyógytornász az alkatuknak megfelelő mozgássort állít majd össze, és talán a lelküknek is könnyebb, ha a „sorstársakkal" együtt tornázhatnak. A szülőknek nagyon nagy felelőssége lesz a programban. Manapság lazábbak, mit 30 évvel ezelőtt, és teljesen megváltozott az életmódunk is. Sokszor elmondom, hogy aki igazán szereti a gyerekét, az odafigyel a megfelelő étkezésre is, pontosan azért, hogy a túlsúlyból adódóan később ne legyenek egészségügyi problémái - hangsúlyozta Dr. Gyimes Zsófia a tiszaujvaros.hu-nak nyilatkozva, aki bízik abban, hogy a szülők partnerek lesznek az új projektben. A túlsúlyos gyerekek a megfelelő táplálkozással is sokat tudnak tenni egészségükért.

Egészséges szokások kellenek

- Szeretném arra buzdítani a szülőket, hogy bátran küldjék el gyermekeiket a dietetikai szakrendelésre. Alapvetően nem egy borzasztó szigorú diétára kell gondolni. Attól sem kell tartani, hogy a diéta miatt esetleg a gyereket ki kell majd venni a közétkeztetésből. Erről szó sincs. Alapvetően olyan egészséges szokásokról beszélgetünk, melyek segítenek majd a gyermekkori elhízást kezelni. Arra kérem a szülőket, hogy ne az internetről tájékozódjanak, hanem használják ki ezt a nem mindennapi lehetőséget! A súlyfelesleget leadva a testünk sokkal egészségesebb lehet - nyilatkozta Szilágyi Marcell (képünkön) a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet dietetikusa.