Modellek vonultak, sztárok énekeltek

A showműsort Szécsi Viktória és Cselepák Balázs énekesek indították 18 órakor a Meseautó című dallal. Ezek után Jancsó Dóra színművész, az est háziasszonya köszöntötte a vendégeket, és felkérte az est főszervezőjét Bokor Évát, a Flow & Business Kommunikációs Ügynökség Kft. vezetőjét, hogy nyissa meg a rendezvényt.

Azt gondolom, hogy Miskolc és a vármegyénk is megérdemel egy olyan eseményt, ahol önök neves divattervezőkkel és sztárokkal találkozhatnak

- mondta a program ötletgazdája, majd kitért arra, hogy az első divatshow olyannyira pozitív fogadtatásra talált, hogy már tervezés alatt van a következő alkalom.

Majd Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Szabó Gergely, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés alelnöke méltatta a kezdeményezést. A megnyitó beszédek után következett a fergeteges show, melynek különlegességét az adta, hogy egyszerre voltak jelen a kifutón a modellek illetve énekeltek a sztárok: Király Linda, Singh Viki és Vastag Csaba.

Helyi tehetségeket is támogattak

A szervezők fontosnak tartották, hogy támogassák a helyi tehetségeket is, ezért a rendezvényhez kapcsolódóan egy amatőr modell castingot is szerveztek. Keresték a vármegye és Miskolc négy legtehetségesebb fiatal hölgyét, akik soha nem léptek még a divatbemutatók kifutójára, de titokban már álmodtak róla. A legtehetségesebb jelöltek felléptek a rendezvényen és Kiss Márk és Köllő Babett választotta ki, hogy ki nyeri el a szervezők és a résztvevők anyagi támogatást, amivel elindulhat a modellképzése Budapesten. Az estet egy exkluzív, élő zenés after party zárta.