A kutyák a történelem során óriási szerepet játszottak az emberek életében. Segítettek az elsősegélynyújtóknak számtalan élet megmentésében, segítettek katonákat a háborúban, és jelentős tudományos felfedezéseket tártak fel, de a mozivásznon is belopták magunkat a szívünkbe megható történeteikkel.

A napokban, volt a Kutyák világnapja: a life.hu összegyűjtött híres ebeket.

Lajka, az űrutazó

Lajkát ma a történelem egyik leghíresebb kutyájaként emlegetik. Egy Moszkva utcáin kóborló terrier-husky keverék kutya volt, az első kutya, aki eljutott a világűrbe és az első állat, aki a Föld körül keringett. 1957 novemberében 3-án indították Bajkonurból a Sputnyik-2 fedélzetén az űrbe. Sajnos az űrhajó oxigénellátásának és hőszigetelésének meghibásodása miatt Lajka nem sokkal az indulás után elhunyt. Bár Lajka nem tért vissza élve a földre, az ő áldozata fontos lépés volt az űrkutatás történetében, és hozzájárult ahhoz, hogy az emberek később sikeresen utazhassanak az űrbe.

Lassie, a kitartó

Lassie, egy szeretett, időtlen film és egy rendkívül sikeres televíziós sorozat főszereplője kétségtelenül a világ legismertebb kutyái közé tartozik, így nem maradhatott ki erről a listáról. Lassie-t eredetileg egy Pal nevű hosszú szőrű collie játszotta, és egyesek számára megdöbbentő volt, hogy bár a kitalált Lassie nőstény, minden kutya, aki játszotta őt, hím volt. Miután Pal meghalt, minden kiskutya, aki Lassie-t játszotta, az ő vérvonalából származott. Először 1939-ben jelent meg egy novellában, majd a Lassie 19 évados televíziós sorozatát az 1950-es években mutatták be, az utolsó film ami róla készült, a Lassie pedig 2005-ben került a mozikba. A pletykák szerint a Lassie Come Home révén Pal majdnem kétszer annyit keresett filmes karrierjéből, mint embertársa, Elizabeth Taylor.

Trakr, a bátor

Több mint 300 kereső- és mentőkutya segített a New York-i Világkereskedelmi Központ szeptember 11-i támadásait követő hónapokban túlélőket találni és feltárni a romok közül. Az egyik K-9-es csapat volt, akik Kanadából New Yorkba utaztak, hogy segítsenek megtalálni a Ground Zero romjai alatt rekedt túlélőket vagy már elhúnytakat. Trakrnak és Symingtonnak tulajdonítják, hogy megtalálták az utolsó túlélőt, egy nőt, akit több mint 24 órát töltött a nehéz beton és acél törmelékek alatt. Trakrt a Time magazin minden idők tíz leghősiesebb állata közé sorolta, de hírneve ezzel nem állt meg. 2009-ben Trakr-t a BioArts International kiválasztotta klónozásra.A „Best Friend Again” verseny győzteseként Trakr klónja „újraegyesült” gazdájával, Symingtonnal, aki továbbra is a hős kutya leszármazottait képzi ki kereső- és mentőkutyákká.