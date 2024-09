Az infarktus, a stroke és a perifériás keringési elégtelenség kockázata nem csak azoknál lehet magas, akik életmódjukkal tesznek is ezért, hanem azoknál is, akik genetikailag magas koleszterinszinttel élnek. A veleszületett adottság miatti rizikó egyedül gyógyszeresen csökkenthető, azzal viszont meg lehet előzni a gyakran fiatal korban jelentkező tragédiákat. A nagy gond az, hogy az érintettek sokszor nem is tudnak a betegségről