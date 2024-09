Volt régebben olyan gépem, ami magának darálta, most éppen kotyogósból iszom, mert ez nagyon erős kávét főz, amire nekem szükségem van. Az Arabica a kedvencem, reggel ezzel indítok és délután iszok még egyet a munkahelyemen ami további lendületet ad a naphoz. A délelőtti kávézásnak van egy szertartás jellege is, tulajdonképpen az ébredési rituálé egy részeként. Kettőt iszok tehát egy nap de azt erősen, általában tejjel és mézzel iszom. Szívesen kipróbálom a különböző ízesítésűeket vaníliást, mogyorósat akár a málnásat is de van olyan, hogy én magam teszek bele egy kis fahéjat, hogy feldobja az ízélményt.