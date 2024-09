Az emberek számára fontos a példakép, de a legfontosabb a motiváció és az inspiráció. Simon Zsófia, 20 éves női kamionsofőr mintegy fél éve kezdte el a munkát.

Már gyerekként is ismerte

Nekünk kamionos cégünk van, édesapám már 25 éve kamionsofőr, illetve az idősebb testvérem is ezt csinálja. Nyilván ez motivált, ebben nőttem fel. Kiskoromban is többször mentem velük. Elsőnek ijesztő volt vezetni egy ekkora járművet, mert nem megszokott. Az elején segített a családom ebben. Az első legszebb élményem az volt, amikor először mentem egyedül Olaszországba

- mesélte Simon Zsófia.

Hogyan állnak hozzá egy női sofőrhöz?

Saját döntésből egy „férfias hivatást” választott, aminek megvannak a pozitívumai és a negatívumai is. Ritka, főleg Magyarországon, hogy egy nő száll ki a volán mögül, amire ambivalens reakciók jönnek válaszul.

Előfordult már olyan, hogy lekezelőek voltak velem, mert lassabban szereltem össze, amit kellett. A fizikai része ennek a szakmának fontos. Mindig megpróbálom egyedül megoldani, de ha nem megy, akkor segítséget szoktam kérni, és nagyon segítőkészek a férfiak

- mondta.

Nőként egy kamionban

A kamionosoknak a fülke az életterük, „lakásuk” egy hosszú út során. Ezért a tisztálkodást, étkezést és az alvást is ott kell megoldani, erre mindenki máshogy reagál. „Szerintem egy férfinak könnyebb lehet a mosakodás, mint egy nőnek, de megoldható számunkra is. Több országban is majdnem minden benzinkúton van zuhanyzó. Általában ha időm engedi, akkor a cégnél szoktam megállni pihenni, vagy ha nem, akkor olyan helyen, ahol több autó is parkol.

Még nem éreztem azt, hogy nem vagyok biztonságban, még nem féltem emiatt

Egy videóm alatt volt pár rossz komment, de ez nem tántorít el a célomtól. Akárhányszor találkoztam más sofőrrel, mindig pozitív volt a fogadtatás. A legtöbben normálisak, el lehet velük beszélgetni, vagy éppen tanácsokat adnak” - fogalmazott.