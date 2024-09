Jellemzően 12 és 14 év közötti korában már idősnek tekinthető egy macska, az emberekhez hasonlóan a náluk is sokat számít a kor – emelte ki az egeszsegkalauz.hu. Egy idősödő macskára a gazdinak is sokkal jobban oda kell figyelnie.

Mindig legyen szem előtt

Az egyik legfontosabb dolog, hogy felügyelet nélkül ne engedjük ki a szabadba idős kedvencünket, hiszen számos veszély leselkedik rá. Még az idősebb macskák is hozzá tudnak szokni a benti tartáshoz, ha ingergazdag környezetet biztosítunk számukra. Lépten-nyomon egészséges életmódra buzdítják az embereket is, miért lenne ez másképp a macskánál. Tartsuk szem előtt kedvencünk táplálkozási szokásait és figyeljünk a helyes testsúlyára. Az elhízás rendkívül gyakori probléma a háziállatoknál és az emberekhez hasonlóan káros a macskák egészségére is. A túlsúly fokozott rizikófaktor a cukorbetegség, a májproblémák és az ízületi fájdalmak kialakulása szempontjából. Rendkívül fontos, hogy kiegyensúlyozott táplálékkal etessük cicánkat a megfelelő testsúly fenntartása érdekében.

Rendszeres vizsgálat

Még ha egészségesnek is tűnik idős macskánk, is vigyük el félévente állatorvoshoz. A rendszeres orvosi vizsgálat döntő fontosságú, mivel egy egyszerű vérvizsgálat során is rengeteg problémára fény derülhet. A macskák mesterien tudják leplezni a betegségeiket és a fájdalmaikat. Ha idejében felismerik az esetleges betegségeket, könnyebb a kezelésük is. Macskáknak nem kötelező a védőoltás. Abban az esetben, ha külföldre szeretnénk utazni velük, a veszettség elleni oltás viszont kötelező. Ajánlott azonban a macskákra legveszélyesebb kórokozók elleni védőoltások beadatása, hiszen végzetes betegségektől óvják meg kedvenceinket. A külső és belső paraziták elleni védekezés pedig saját egészségünk védelme miatt is fontos. Idős macskánk számára fontos a stresszmentes környezet, ez sokat segíthet az egészségük megőrzésében. A fogtisztítás és az íny egészségének megőrzése rendszeres állatorvosi ellátást igényel. Azonban otthoni körülmények között is rengeteget tehetünk macskánk egészséges fogazatáért. Léteznek cicák számára kifejlesztett fogkrémek, de speciális tápokkal is javíthatunk az állat szájhigiéniáján. Idősebb macskáknak egyéb speciális ápolási szükségleteik is lehetnek, különösen a hosszú szőrűeknek.