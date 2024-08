Családok, baráti társaságok használták ki az éjszakai alkalmat

Az éjszakai időpont a párokat és a baráti társaságokat is vonzotta, de mint általában, most is a családok jelenléte volt jellemző. Beke László gyermekeivel és unokáival érkezett. Elmondta, hogy bár gyakran jönnek az állatkertbe, de az éjszakai látogatás lehetőségét most először használják ki.

Illés Judit a lányával és unokáival jött a különleges éjszakai látogatásra. A kicsik leragadtak Tódornál, a kígyónál, és bár egyikük nézte a kígyót, nem győzte le a fóbiáját, nem simogatta meg.

Az esemény egyedülálló hangulatát sötétedés után a fáklyák fénye, a különleges állathangok és a hűs erdő tette felejthetetlenné.