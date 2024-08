Az utazás macskával viszont elsőre sokkal körülményesebbnek tűnhet, mint egy kutyussal. A travelo.hu szakértőt kérdezett, hogyan csináljuk. Egy ilyen közös kaland nagymértékben erősítheti a kapcsolatunkat négylábú társunkkal. Felfedezheti a világot, új ingerek érhetik őt, valamint elkerülhetjük a macskaszitterséggel járó stresszt és költségeket. Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy a macskák ragaszkodnak a megszokott dolgaikhoz, így ismeretlen környezetben szorongóvá és stresszessé válhatnak.

Előfordulhat, hogy kedvencünk utazási betegségtől szenved, továbbá kihívást jelenthet számunkra állatbarát szálláshelyet találni. Fontos, hogy mérlegeljük ezeket az előnyöket és hátrányokat, és minden szempontot figyelembe véve döntsünk, mielőtt útnak indulunk.

Ha utazásról van szó, érdemes már kiscicakortól elkezdeni a szoktatást, mégpedig a fokozatosság elvét követve. Kezdjük azzal, hogy a cicát hozzászoktatjuk a szállítódobozhoz: hagyjuk a dobozt nyitott ajtóval, hogy a cica a saját tempójában fedezhesse fel a helyét. Hagyhatunk benne jutalomfalatokat vagy játékokat, ezzel bátorítva macskánkat arra, hogy bemenjen. Amint hozzászokott a dobozhoz, kezdhetjük magunkkal vinni cicánkat rövid utazásokra. Ez lehet egy egyszerű séta a ház körül, vagy egy gyors „kirándulás” a legközelebbi boltba.

Pozitív visszajelzés

„Mivel cicánkat időnként állatorvoshoz kell vinni, illetve elképzelhető, hogy utazni is fogunk vele, ezért nagyon hasznos, ha szükség esetén be is tudjuk küldeni a boxba, ő pedig kíváncsian várja majd, hogy most hová is megyünk. Természetesen érdemes odafigyelni arra, hogy ne csak állatorvoshoz vigyük lehetőleg, mert akkor egy idő után ezzel az élménnyel fogja összekötni a boxban utazást” – mondja Bánszky Noémi macskaterapeuta.

Az utazások során ne feledkezzünk meg a pozitív visszajelzésekről – jutalomfalat, játék vagy dicséret – ezzel a macska pozitív kapcsolatot alakíthat ki a szállítódobozzal és az utazással. Időről időre hosszabbítsuk meg ezen „utazások” időtartamát. Próbáljuk meg kitenni cicánkat különböző közlekedési módoknak, új helyeknek, hangoknak és szagoknak, és mindig gondoskodjunk arról, hogy négylábú kedvencünk biztonságban és kényelemben legyen. Ne feledjük, hogy a türelem és a következetesség kulcsfontosságú ebben a folyamatban.

Egyes macskák nagyon félénkek, ezért nem értékelik túlságosan az utazást. Fel kell mérnünk, hogy a macskánk inkább otthonülő vagy kalandvágyó típus-e. A házias típusok számára az utazás inkább stresszt jelent, és jobb, ha otthon hagyjuk őket egy szitterrel. Ugyanakkor – különösen a bent tartott cicák számára – az utazás fontos lehetőség lehet arra, hogy új területeket fedezzenek fel, új ingerek érjék, kiéljék a kíváncsiságukat.

Ezért fontos, hogy amelyik macskát csak lehet, szoktassuk hozzá az utazáshoz.

Sok türelemmel és a folyamat kis lépésekre bontásával a legtöbb macska képes lenne arra, hogy megtanuljon utazni

– tette hozzá Bánszky Noémi.