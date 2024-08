Érdemes odafigyelni a legfontosabb jelekre, hogy segíthessünk kis kedvencünkön, ha hőgutát kapnak.

A kutyák belehalhatnak

A kutyáknál a 38-39 fokos testhőmérséklet számít átlagosnak. Nagyon vékony náluk a határ az egészség és a betegség között, mert a 41 fokos testhőmérséklet már az ebeknél is halált vagy agykárosodást okozhat. A kis négylábúak a kánikulában csak és kizárólag a talppárnájukon izzadnak, a testhőt pedig a füleiken és a lihegésük által tudják leadni. Kiszáradáshoz vezethet a nyári nagy melegben a túlhevülésük, így károsodhat az agyuk, a veséjük és a májuk.

Emellett sajnos a gyötrő hőségtől gyakran sűrűbbé válik a vérük. Ezáltal vérrögök alakulhatnak ki a testükben, szélsőséges esetben akár kómába is eshetnek.

Különösen nagy veszélyben vannak a hőguta miatt a buldogok, a mopszok és más rövid orrú kutyák. Az ilyen kutyák számára ugyanis nehezebb a légzés és a lihegés, amivel a kánikulában hőt tudnak leadni.

A legnagyobb veszélyben lévő kutyák

A rövid orrú kutyáknak extra nehéz lehűteni magukat, ám a veszély más blökikre is kiterjed. Szintén a hőguta rizikócsoportjába tartozik a bernáthegyi, az újfundlandi, a retriever fajták sokasága, és a német juhászok is veszélybe kerülhetnek ebben a nagy forróságban.

Az esetek jelentős részében a kutyás sportok, a melegben lévő mozgás és a futás okozza a hőgutát. Az az ijesztő az egészben, hogy nem kell hozzá sok idő, a hőség akár 10 perc alatt is árthat a kutyának.

Szintén veszélybe kerülhetnek nyáron az idősebb, szervi betegségektől szenvedő kutyák, mivel ilyenkor még akkor is veszélyes lehet a hőguta, ha éppen árnyékos helyen lazítanak. A kutya szervezete ugyanis nem tud olyan könnyűszerrel alkalmazkodni az időjárás változásához, és párás időben rendkívül nehezen tudják leadni a testükben lévő többlet hőmérsékletet.

Ezek a jelek utalnak hőgutára

Gyanakodni kezdhetünk, ha kis kedvencünk a szokásosnál jóval gyorsabban liheg, zavart a tekintete és túlságosan kitágultak a pupillái.

Ugyancsak hőgutát jelezhet a kutya zakatoló szívverése, a hányás és a hasmenés is, a remegés, a rángás és az ájulás, a kóma. Szintén a hőmérséklet miatti rosszullétet mutatja, ha a kutyának vörös a nyelve és sápadt az ínye.