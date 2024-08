Egész nyáron, nyolc héten keresztül táboroztatunk, szeptembertől pedig folytatjuk a programozó oktatást a gyerekek részére. Több témánk is van, ezen a héten van Roblox és Minecraft kezdő tábor – ez nagyon népszerű, egész héten Mars-leszállással kapcsolatos témákban dolgoznak a gyerekek – illetve van a nagyobbaknak Minecraft Pro tábor, ahol haladó szintű feladatokat végeznek

– informálta portálunkat Könyves Viktor, a Logiscool Miskolc iskolavezetője.

Hacker tábor is lesz

A következő héten négy különböző tematikájú tábor indul, a mostaniak mellett lesz kreatív, videós tematika, ahol a részvevők megtanulnak kreatív beállítású videókat készíteni, vágni. Az augusztus 12-i héten szintén három tematikával készülnek. Azon a héten lesz a programozó hacker tábor, ahol meg kell menteni a YouTube-ot a hackerek támadásától. A Minecraft és Roblox téma pedig folyamatos, ezek a legnépszerűbb tematikák.

Barátságok születnek a táborokban

A táborozó gyerekek gyakran becsatlakoznak az iskolaidőben tartott kurzusokba, ahol már a saját felületünkön tanulnak programozást. Nagy barátságok is születnek a táborainkban, vannak visszajáró táborozóink, mert a gyerekek összebarátkoztak és itt találkoznak újra. Sokszor tábor után is tartják a kapcsolatot

– mesélte az iskolavezető.

A gyurma és a rajzolás is kedvenc, ha jó a téma

A gyerekek sokat vannak szabadban, amikor a számítógép előtt vannak, ott is irányítva próbáljuk a kreativitásukat kibontakoztatni. A délutáni szabadidős tevékenységek is nagyon népszerűek, például a gyurmázás, ahol karaktereket kell alkotniuk, és ezt az egészen nagyok is élvezik. Minden pénteken az egész héten megalkotott gyurma karakterek közül titkos szavazással választják ki a legjobbat.