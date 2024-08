Kevesen tudják, de még az állatbarát szállodákban is előfordulhat, hogy nem vihetjük be kedvencünket az étterembe, a fitneszterembe, a wellness- és strand területére, valamint a játszótérre. Ezért fontos először tisztázni, milyen típusú nyaralást tervezünk, és annak megfelelően válasszuk ki a szállást.

Kényelmes körülményeket alakítanak ki négylábú társaink számára is

Fotó: Olga Pankova

A legtöbb esetben a szállodai strand tiltott terület az állatok számára. Ezért, ha inkább fürdőzni szeretnénk, érdemes a nyaralást olyan vízpart környékére tervezni, ahol kutyával is lehet csobbanni. A kutyastrandok helyét táblák jelzik, figyeljünk arra, hogy csak ezeken a részeken engedjük be őket a vízbe. Ha az aktív pihenés szerelmesei vagyunk, keressünk olyan helyet, ahol a szálloda erdei környezetben helyezkedik el. Annak is érdemes előre utánajárni, milyen látnivalók vannak a környéken, így a közös sétát összeköthetjük a város felfedezésével. A szállodákban szigorúbb szabályok vannak; a közös használatú területeken, a folyosókon és a liftben, a kutyánkat rövid pórázon kell tartani, és ha viselkedése megköveteli, szájkosarat is kell rátenni. Ha úgy érezzük, hogy kedvencünk nehezen alkalmazkodna a vendégekhez, inkább keressünk olyan apartmant, ahol engedélyezik az állattartást. Szállodában gyakran az is konfliktusokhoz vezet, ha a kutya ugatásával megzavarja a vendégek pihenését. Ha kis kedvencünk hajlamosabb a gyakori ugatásra, akkor érdemes apartmant foglalni, ahol az eb nem zavar majd másokat. Sőt, ha kertkapcsolat is van az apartmanhoz, szabadon mozoghat, és a felesleges energiáit is lekötheti.

Szedjük fel utána!

Nézzük meg, hogy a szállás környékén milyen lehetőségek vannak a kutyasétáltatásra. A legideálisabb, ha a hotel vagy apartman közvetlen környezetében van egy kialakított sétáló ösvény. Ügyeljünk arra, hogy mindig a kijelölt helyen végezze a dolgát, és a kutya ürüléket is mindig szedjük össze. Ha elfelejtettünk tasakot hozni, a legtöbb állatbarát szálláshelyen vannak kihelyezett kutyaürülék-tasak adagolók. Miután kiválasztottuk a szállást, még a foglalás előtt érdeklődjünk arról, hogy milyen méretű kutyákat fogadnak. A szabályok általában a kutya testsúlyától vagy méretétől függően változhatnak, de általánosságban elmondható, hogy nagytestű kutyákkal csak apartmanházakban szállhatunk meg.