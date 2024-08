Nagyon szorosak a programok, nem sokat pihentem a héten. Nagyon figyelnek ránk, családias a hangulat, jók a programok és a szervezés is. Nagyon jó fejek a leendő csoporttársaim, összeszoktunk az elmúlt néhány napban. Nap végén az esti bulikra is közösen megyünk. A kedvenc programom a sportnap volt, ezen belül is a honvédelmi sportversenyt tudnám kiemelni.