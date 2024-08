Dr. Mihalik-Kucsma Daniella a Miskolci Lenke főzőiskola létrehozója a polgári foglalkozását tekintve közgazdász. 2021-ben a pandémia időszaka alatt mert egy nagyot álmodni az édesanyjával, főzőiskolát nyitottak és azóta a férje is csatlakozott a csapathoz. Daniella életében sokáig hobbi szinten volt jelen a főzés, de miután harmincéves kora körül egyre több budapesti főzőiskolában volt szerencséje megfordulni, úgy döntött, hogy megvalósítja dédelgetett álmát, és Miskolcon is létrehoz egy hasonlót.

Az utcáról kapta a nevét

Daniella a családjával Miskolcon a Lenke utcán vásárolt egy kétgenerációs családi házat, amiben kialakítottak egy konyhastúdiót. Szolgáltatásaik elsősorban gyerekeknek szólnak és az ötletgazdák elsődleges motivációja az volt, hogy egy hiányt pótoljanak: a mai fiatalok az iskolában már nem tanulnak főzni, sokszor otthon sem süröghetnek-foroghatnak a konyhában, mert nincs rá idő, vagy esetleg a szülők maguk sem űzik ezt a tevékenységet.

Minden, amit a konyháról tudni kell

Alapvetően az első mozdulattól, attól, hogy teríteni, pucolni tudjanak, hogy zöldségeket tudjanak felaprítani, odáig, hogy megfőznek egy könnyebb, egyszerűbb ételt, megmutatjuk nekik, hogy ez az egész hogyan működik

- foglalta össze a lényeget Daniella. A gyerekeket egy-egy rendezvény alkalmával először is megismertetik a konyhai szabályokkal, megtanítják a konyhai eszközök használatát, ezek után az alapanyagokat ismerik meg. Szülinapokat is tartanak, ahol az ünnepelt a vendégeivel készíti el a tortát és a kiválasztott menüt vagy ételt. Ebben az esetben két csoportra osztják őket, az egyik csapat az ételt, a másik pedig a tortát készíti el. A sülési idők alatt játékos foglalkozásokat tartanak számukra, hogy addig is hasznosan teljen az idő. Majd ha az ételt elfogyasztották, a mosogatás a rendrakás is a feladataik közé tartozik. Fontos kiemelni, hogy mindenféle ételérzékenységet is figyelembe vesznek a sütések, főzések során.

Táborok, kurzusok, szülinapok

A táborokban, amit a Miskolci Lenkében tartanak, öt napon keresztül naponta reggel 8-tól délután 4 óráig tartózkodnak a gyermekek. A tízórait, ebédet, uzsonnát maguknak készítik el a táborlakók és itt is fogyasztják el. Azok a gyermekek jelentkezhetnek, akik már tudnak receptet olvasni és azt értelmezni, így az alsó korhatár hét éves korra tehető, a felső korhatár pedig tizenhat év. A tematikus kurzusokon, amelyek közül az egyik legnépszerűbb a kürtőskalács-készítés, a szülő is részt vehet. Ide nyugodtan érkezhetnek kisebbek is, hiszen itt a segítség adott, és ez egy nagyon jó közös program lehet.