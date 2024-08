Ezek a készülékek megkönnyítik és kényelmesebbé teszik számunkra a kánikulai napok átvészelését, de ha háziállatunk van, felmerülhet a kérdés: megbetegítheti kis kedvencünket, ha otthon légkondit használunk? Az LG Magyarország szakértői most összegyűjtötték a témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Az emberi test jól alkalmazkodik a hőmérsékleti változásokhoz: ha melegünk van, izzadunk, ha pedig fázunk, ereink összehúzódnak, és kevesebb hőt adunk le, illetve didergéssel igyekszik plusz hőt termelni a szervezetünk. Otthoni négylábú kedvenceink testhőszabályzása azonban eltér a miénktől, hiszen ők nem tudnak izzadni a melegben. A hőleadásra a kutyák esetében elsősorban a lihegés szolgál, és bár a macskák őse eredetileg sivatagi faj, ezért jobban viselik a meleget, nekik is megterhelő lehet a nagy nyári hőség. Kisállataink a légzéssel, az ürítéssel és a mancsokon keresztüli párolgással is szabályozzák vízháztartásukat, amit evéssel és ivással tudnak kompenzálni. A kánikulában azonban mindez kevésnek bizonyulhat, és akár komolyabb következményekhez, például kiszáradáshoz vagy végső esetben hőgutához is vezethet az extrém hőség. Ennek a veszélye különösen akkor áll fenn, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja az állat testhőjét: ez a kutyák esetében 38-39, macskák esetében pedig 38-38,5 Celsius-fokot jelent. A hő azonban nagyjából 31 °C felett már nem távozik a bőrön keresztül, ezért ennél magasabb hőmérséklet esetén mindenképp figyelnünk kell kisállataink jelzéseit – ilyenkor a lihegés, zihálás válik az egyetlen eszközzé a testhő csökkentésére. Fontos figyelembe vennünk azt is, hogy a lihegés hatékonyságát nagyban befolyásolja a megnövekedett páratartalom, illetve az, ha zárt, rosszul szellőző helyen tartjuk kis kedvencünket. Mindemellett bármilyen, a felső légutak működését akadályozó tényező, például betegség vagy egyes fajtáknál – például bulldog, mopsz vagy boxer – a rövid orr is hátrányos lehet.

„Ameddig betartunk néhány alapvető szabályt, a klímaberendezés használata pont, hogy előnyös az állatok számára” – mondta Falvi József, az LG hazai légkondicionáló üzletágának értékesítési vezetője.

Kisállatainkra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint ránk: ha közvetlenül éri őket a légáram, könnyen megfázhatnak, ugyanúgy, ahogyan mi is megfázunk, ha sokáig huzatos helyen tartózkodunk. Bár kánikulában csábítónak tűnhet jéghidegre állítani a légkondit, a saját és a kisállataink érdekében is célszerűbb a benti hőmérsékletet mindig a kintihez viszonyítva megadni: 8-10 foknál ne legyen nagyobb a különbség a kültéri és beltéri hőmérséklet között. Fontos továbbá, hogy mind a beltéri, mind a kültéri klímaegységet rendszeresen, fél-egyévente tisztíttassuk, a beltéri egység szűrőit pedig adott esetben cseréltessük, hiszen, ha elhanyagoljuk a készülék karbantartását, baktériumok és gombák telepedhetnek meg egyes egységekben, amelyek ránk és a kisállatokra is veszélyesek lehetnek.

Amíg tehát a légkondicionálót felelősségteljesen használjuk és rendszeresen karbantartjuk, addig nem kell aggódnunk azon, hogy a kisállatunk megbetegszik.