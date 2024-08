Harmincadik kötetének kiadásához érkezett az Észak-Keleti Átjáró Egyesület. A privát félmúlt Miskolcon sorozat legutóbbi füzetét a napokban mutatták be a miskolci Grizzly-ben. A kötet azonban nemcsak jubileumi, hanem egyben a legutolsó kiadvány is. Darázs Richárd, az egyesület elnöke elmondta, annak idején 10-20 számban gondolkodtak, így hatalmas dolog, hogy végül harminc füzetecske született a város hajdani hétköznapjait, a személyes élményeken alapuló várostörténetet bemutató írásokból. Mi hívta életre a sorozatot? Miről szólnak és kik írták a kiadványokat? Miért épp most kellett befejezni? Erről is beszélt Darázs Richárd Hajdu Mariann szerkesztőnek.

