Az agyuk egyik része kifejezetten a szagok elemzésére specializálódott, és legalább a negyvenszerese a miénknek. Vagyis jóval több szagot képesek felfogni és értelmezni, mint amit az ember valaha is tudna. Ezért olyan ügyesek a kutyák az emberek és a drogok keresésében (bár utóbbi esetben már különleges kiképzésben részesülő kutyákról beszélünk). Ráadásul vannak orvosi felderítő kutyák is, amik kifejezetten az orvosi problémák „kiszagolásában” tehetségesek. Mert olyan kifinomult szaglással rendelkeznek, hogy a maguk módján azonosítani tudnak egy betegségállapotot, és figyelmeztetik az embert ennek veszélyére.

A kutya a szaglásra támaszkodva találja meg a táplálékát, és ugyanez a képesség hívja fel a figyelmét a rá leselkedő veszélyre is, azért szimatolnak ennyire sokat. Lélegzésük közben könnyűszerrel fel tudják dolgozni, hogy pontosan minek a szagát érzik.

Úszás, gyorsaság és másfajta izzadás

Nem minden blöki szereti a vizet, ám több kutyafajta mesterien úszik. Az újfundlandi kutyák például olyan leleményesek benne, hogy régóta vízimentő kutyaként segítenek a bajbajutottakon.

Emellett léteznek extra gyors ebek, hiszen ugató kedvenceink arra születtek, hogy fussanak és más állatokat üldözzenek. Az agár a leggyorsabb kutyafajta: a futás megkezdése után akár másodpercek alatt elérheti a 45 mérföld/órás csúcssebességét. A gepárd ehhez képest nagyjából 78 mérföld/órás sebességre képes a gyorsulásban, ám ezt csak 30 másodpercig tudja fenntartani. Az agarak ebben jobbak náluk, akár 7 mérföldön át 35 mérföld/órás sebesség felett tudnak futni.

Az ebek izzadása teljesen különbözik az emberekétől. Egyáltalán nem lesz ilyenkor nedves a hónaljuk, mert az ember vizes folyadékot izzad, hogy lehűljön, míg a kutya ezzel szemben feromonokkal teli olajos anyagot termel, amit emberi orral nem tudunk érzékelni. A kutyáknak csak a mancsuk izzad ugyanúgy, mint az embereké, ezért leginkább zihálnak, hogy lehűtsék a testüket a nagy melegben.

Éles hallás, intelligencia és mozgékony fül

Nemcsak az orruk, de a hallásuk is extra érzékeny. Ami azt jelenti, hogy az embernél jóval magasabb frekvenciákat is hallanak, és sokkal messzebbre is hallanak nálunk. Ez a tulajdonságuk szintén szerepet játszik abban, hogy nagyszerű kereső- és mentőkutya válhat belőlük. Leginkább az orrukat használják a nyomkövetésre, ezt azonban a hallásuk is nagyban segíti.