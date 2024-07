A döntő előtt szeptember 27-én várható még egy felkészítő nap.

Jógával készül a megmérettetésre

A szépség hazahozhatta magával a magas sarkú cipőt, amiben vonulni fognak. Viktória viccesen megjegyzi, hogy minél kényelmesebben mozogjon benne, otthon bizony nap mint nap jön-megy, ezzel koptatva a parkettát és a szőnyeget. Ezenkívül a sport egy nagyon fontos eleme az életének, hosszú távú célja, hogy egy jógacsoportot alapítson. Jelenleg egy szerencsi jógacsoport tagja, ahova december óta jár. Nagyon közel áll hozzá a tánc is, régen jazzbalettozott. A meditáció is része a napjainak, ami nagyon kikapcsolja. Szeret új dolgokat is kipróbálni, többször körbetekerte már biciklivel a Balatont, illetve az átúszással is megpróbálkozott az idei évben.