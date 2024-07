Második alkalommal került megrendezésre pénteken a Fenyőkertben a Belső nyugalom felfedezése a Fenyőkertben esemény, a Mindfulness - Tégy egy tudatos lépést magadért - Steps To Your Soul szervezésében – erről az Avasi Arborétum közösségi oldalán írt. Hozzátették: szerencsére ismét összegyűlt a megfelelő létszámú kis csapat egy testi-lelki feltöltődésre, de aki lemaradt volna, nem kell sokat várnia, hiszen jön a harmadik alkalom is július 27-én.