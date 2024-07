A dobozos és a csapolt sör a legkelendőbb

Megfigyeléseik alapján a kiskereskedelmi forgalomban a fogyasztók jelentős része a dobozos kiszerelést választja, a hagyományos 0,5 literes visszaváltható üvegek egyre inkább a háttérbe szorulnak, helyettük a prémium termékekre jellemző 0,33-as palackos kiszerelések értékesítése növekszik. A vendéglátásban a palackos sörök mellett a csapolt sörök is jelentős részaránnyal bírnak, így forgalmuk is számottevő. A Borsodi Sörgyár vezetőjének szavait erősítik olvasóink is. Megkérdeztük, hogy melyik a kedvenc sörük, és a többség a hideg csapolt sört részesíti előnyben, valamint a Borsodi Bivalyt is a kedvencek között említették.