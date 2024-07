A színház melletti Déryné utca nemcsak esténként és hétvégente pezseg, hanem hétköznapokon is. A hőség itt is érezteti hatását, ezt megerősítette az Antik (a volt Antikvárium) tulajdonosa, Bíró Balázs is:

Harminc fok felett kevésbé szeretnek kint ülni a vendégek, így a hőhullám a vendéglátóhelyek forgalmára is hatással van. A forró napokon a limonádé és a jegeskávé a nagy kedvenc az itallapról. A nyári szünetben inkább este élénkül a forgalom, amikor már kicsit hűvösebb van. Tanítási időben iskolaidő után jellemzően megtelik a teraszunk

– tette hozzá. Kérdésünkre, hogy a nyár folyamán terveznek-e zenés esteket, tematikus bulikat, határozottan igennel felelt: a vendégeinknek van igénye az ilyen estékre, akár élőzenés, akár DJ-s buliról van szó.

Van aki az állandóságot szereti

Három fiatal lány a hőség ellenére nem a belső helyiségben, hanem kint üldögél a Déryné utca egyik vendéglátóhelyén. Boros Réka, Darmos Aliz és Demján Daniella idén érettségiztek a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumban. Réka elmondta, hogy iskolaidőben nagyon gyakran, a nyár folyamán ritkábban ülnek ki a belvárosba egy-egy italra.

Nem igazán váltogatjuk a helyeket, ezt szeretjük, mindig idejövünk

– tette hozzá, majd belekortyolt a hűsítő meggysörébe.

Van aki mindent kipróbál

Az árnyékos oldal egyik népszerű helyén szintén egy hármas lánycsapatba futunk. Virág, Eszter és Flóra barátnők és osztálytársak, szeptembertől lesznek végzősök az egyik miskolci gimnáziumban. Nem gyakran jönnek a belvárosba, de a nyarat kihasználják a közös koktélozásra. Arra a kérdésre, hogy elégedettek-e a kínálattal és árakkal, egyöntetűen igennel felelnek. Ha kimozdulnak, szeretnek mindig új helyeket kipróbálni. Flóra hozzátette, hogy éppen arról beszélgettek, hogy sok turista van Miskolcon, és ez jó érzés számukra, büszkék arra, hogy itt élnek.

Telt házzal üzemelnek

A hangulatos kiülős helyek a hétköznapi hőségben nem, de a hűvösebb estéken és hétvégenként telt házzal üzemelnek. A foci-Eb meccseinek idejére is megtelnek azok a helyek, ahol közös szurkolásra van lehetőség. A tavasztól őszig tartó szezonban pedig egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különböző tematikájú pop-up partik, ahol az italok és zene mellett gasztronómiai élvezetek is várják a kikapcsolódni vágyókat.