Ki mondta, hogy a fesztiválozás kizárja, hogy jókat együnk a hot-dogon és a retro burgeren túl? Ő szakértőként mindig tudja, hol találja a legjobb áron a kulináris különlegességeket, örömmel próbálja ki a külföldi konyhákat, a kis főzdék söreit, vagy kifejezetten törekszik a felelős fogyasztásra - ráadásul nem mulasztja el ezeket megosztani másokkal is (#mutimiteszel). A véleményének hangot is ad, mindig lelkesen értékeli és pontozza ezeket a környezetének és az online térben is. Legyen a kísérője vegetáriánus, gluténmentes, vegán, ő tudja, hogy hol találja meg a neki való fogást. És persze ő az első, aki két koncert között megkérdezi, hogy „nem akarunk valamit enni?”.