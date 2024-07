A kutyák ugyan nem olyan formában vannak tudatában az időnek, ahogyan az emberek, ám szakértők szerint is vitán felül áll, hogy valamilyen módon képesek érzékelni annak múlását. Mindezekben szerepet játszik a nyelv hiánya, de a kifinomult hallásuk és szaglásuk is.

A kutyák messziről hallják lépteinket is

Fotó: Vera Vita

Bár úgy tűnhet, hogy a kutyák tudják, mikor kell a gazdájuknak hazaérkeznie, vagy mikor kell megkapniuk a vacsorájukat, számos olyan finom jel utalhat ezeknek az eseményeknek a bekövetkeztére, amelyekről mi nem is tudunk. Kedvenceink hallása és szaglása is sokkal jobb, tehát lehetséges, hogy már messziről érzékelik a lépteinket, az illatunkat vagy az autónk egyedi hangját, írja az Index.

Lassabban érzékelik

Greg Bryant, a University of California, Los Angeles (UCLA) kognitív tudósa szerint van bizonyíték arra, hogy a kutyák lassabban érzékelik az időt, mint az emberek. Ezt különböző fajokon végzett kutatások támasztják alá, amelyek különbségeket mutatnak az anyagcsere, az ökológia és az élettartam alapján. Ebből kiindulva talán nem meglepő, hogy a kutyák a gazdájuk 15 perces távolléte után is olyan őrülten viselkedhetnek, mintha több napra hagyták volna őket magukra. A kutyák az idő múlását nem érthetik meg olyan eszközök segítségével, mint az óra, de a sötét és világos közötti különbséget felfogják, ahogy a hormonszintjük változását is tapasztalják.

Azt is tudjuk továbbá, hogy képesek érzelmi és szagmemóriára is. Alexandra Horowitz Being a Dog című könyvében a kutya azon képességét tárgyalja, hogy az illat intenzitása alapján érzékeli az idő múlását. Például amikor a gazdája otthon van, akkor a legerősebb az illető illata, és a távozása után az illat fokozatosan gyengül.