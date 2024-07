Csitári Nikolett dietetikus szakember és online tanácsadó hangsúlyozza, hogy ilyenkor a legfontosabb a folyadék pótlása. Ami elsősorban fontos, hogy ne cukros italokat igyunk. Ízesíthetjük is a vizet, a citromfű és levendula, menta és lime rendkívül alkalmas erre.

A folyadékpótlás alapvető szabály nagy melegben

Forrás: Getty Images

Fagyasztott gyümölcsöket is használhatunk. Ribizlit, szedret, málnát, epret amelyeket beleteszünk a folyadékba, így az ásványi anyagok, természetes színanyagok is kioldódnak és ez rendkívül egészséges.

Szép is legyen, ne csak finom

Léteznek már érdekes formájú jégkocka készítők. Érdemes úgy kezdeni - javasolja a szakember - hogy eleve beledobok ribizlit, málnát, lime-ot kockára vágva és felöntöm vízzel. Lefagyasztva dekorációnak is tökéletes. A gyerekeknek is kedvet csinálhatunk ezzel, hiszen így szívesebben megisszák a limonádét, vagy akár a sima vizet is. A száz százalékos gyümölcslevet is lehet ilyenkor inni de csak hígítva, harminc százalék az almalé a többit pedig vízzel felöntjük. Azt is tudni érdemes, hogy a nagy melegben a hirtelen nagy mennyiségű cukorbevitel közérzetromlást tud okozni, álmosságot és fáradtságérzetet.

Egy napon átlagosan két és fél, három liter folyadékra van szükségünk a nagy nyári melegben, bár azért ezt ilyenkor érdemes nem, testsúly, fizikai aktivitás szempontjából személyre szabni.

Könnyen emészthető ételeket válasszunk

Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne az egytálétel jellegű húsos, babos, ragus levesekre koncentráljunk, mert ezek hirtelen eltelítenek és így a szervezet az emésztésre fog fókuszálni és rögtön egy fáradt közérzet lesz a következménye. Sajnos bekövetkezhet ilyenkor egy rosszullét, fejfájás és ájulás is.

Nagyon kell ilyenkor az energia a testünk hűtésére és ha ezt az energiát az emésztésre fordítjuk, akkor az rosszulléthez vezethet. Egy könnyű zöldségleves, egy hideg uborkaleves, egy savanykás gyümölcsleves lehet a megoldás, de ilyenkor ne feltétlenül tejszínnel sűrítsünk, hanem érdemes vízzel hígítani, vagy vegyesen. A zöldséglevesek esetében egy pár szem burgonyát is bele lehet vágni, ami önmagában is sűrítő vagy a könnyű krémleveseknél saját anyagával is sűríthetjük az ételt. Kánikulában viszont kerüljük a zsírdús, nehezen emészthető ételeket. Egy jó példa erre, hogy sültkrumpli helyett, köretként válasszunk salátaféléket.