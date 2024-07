Csáki Zsuzsanna, az AZ Group Bibione utazási ügyintézője hosszú évtizedek óta foglalkozik olaszországi utazások teljes körű szervezésével. Arról kérdeztük, hogyan készülhetnek fel olvasóink a legkörültekintőbben akár autós, akár repülős utazásra.

Európai Egészségbiztosítási Kártya és utasbiztosítás

– Sokan azt hiszik, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltja az utasbiztosítást. Ez egy hatalmas tévedés. A kártya csak betegségre és sürgősségi esetekre nyújt biztosítást, és csak az állami kórházakban érvényes. Ha az utas olyan területen tartózkodik, ahol nincs állami ellátás, biztosítás nélkül bajba kerülhet, hiába váltotta ki az Európai Egészségügyi Kártyát. Az utasbiztosítás három dologra terjed ki: betegségre, a balesetre – az abból adódó plusz költségekkel együtt –, valamint a poggyászkárokra nyújt fedezetet

– ismertette Csáki Zsuzsanna, hogy az európai egészségbiztosítási kártya és az utasbiztosítás két teljesen különböző szolgáltatás.

Mi történik, ha valaki kórházba kerül utazás idején?

– Sok diákút szervezésében veszek részt, így példákat is tudok mondani. Ha egy diák beteg lesz vagy baleset éri az utazás alatt, a biztosítás kategóriájától függően a szülő kiutazhat a gyermekéhez. A biztosítás fedezi az utazás és az ott tartózkodás költségeit, beleértve a szállást és az ellátást is. Mindössze 1000-2000 forint különbség van a legkevesebb szolgáltatást nyújtó és a közepes kategóriájú biztosítások között. Az alapbiztosításnál sokkal többet kínál a középső kategória. Az utazni készülőknek ajánlom, hogy ezt kössék meg. A közép és felső kategória között már nincs ekkora különbség.

Összetört bőrönd

Poggyászkár esetén a biztosító fedezi a bőrönd árát és a benne lévő dolgokat, ha például összenyomódik vagy összetörik. A szervező saját tapasztalatát is elmeséli:

Egy repülős utazás során annyira megsérült a bőröndöm, hogy nemcsak a bőrönd, hanem a benne lévő dolgaim nagy része is tönkrement. A biztosító fotó alapján megtérítette a bőrönd és az megsérült értékeim árát is.

Nem csak orvosi ellátás

A betegséghez kapcsolódó gyógyszereket is téríti utólag a biztosító:

Amikor a kisfiammal kórházba kerültünk Olaszországban, a patikai számlákat hazahoztam, és a biztosító gondolkodás nélkül kifizette azokat. A közelmúltban történt, hogy éjszakai hasgörccsel egy bibionei sürgősségire mentünk, ahol infúzióval elmulasztották a fájdalmat. Ha nem múlt volna el, egy másik város kórházába küldtek volna tovább. Az orvosi vizsgálatokért 54 eurós számlát kaptunk, amit a biztosító kifizetett.

Csáki Zsuzsanna kiemelte: a számlát ki kellett egyenlíteni, a biztosító utólag fizetett. De ez nem volt hosszú folyamat, egy-két napot vett igénybe. Fontosnak tartotta kiemelni azt, hogy saját felelőtlenség miatt bekövetkezett betegségre – mint például a napszúrás – nem térít a biztosítás. A sürgősségi esetekre viszont rövid határidőn belül mindig fizetnek a biztosítók.

Maradandó egészségügyi problémák

Nagy port kavart 2023 májusában az a tragikus buszbaleset, amely miskolci utasokat is érintett. A szakember erről is rendelkezett információkkal, amelyet megosztott olvasóinkkal is:

A biztosító a hazahozataltól kezdve minden felmerülő költséget fedezett. Az egy éven túli maradandó károsodásokra éppen most adják be a papírokat, hiszen a biztosítónál el van különítve az összeg erre a csoportra. Példaértékű összefogást láttunk a biztosítók között, szinte egymással versengve segítették az utasaikat a magyar állam támogatásával. A tragikus eset megmutatta, hogy mennyire fontos, hogy rövidebb utazásra se utazzunk el biztosítás nélkül.

Online vagy közvetítőn keresztül érdemes kötni?

– Alapvetően mindkettő ugyanaz. Online az utazó személyesen mérheti fel a lehetőségeket, közvetítőn keresztül pedig elmondhatja, hogy mit szeretne, és a szakértő ajánlja a számára megfelelő biztosítást

– válaszolta Zsuzsanna arra a kérdésre, hogy hogyan érdemes utasbiztosítást kötni.