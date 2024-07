Az e-bike-kal a határ a csillagos ég lenne, ha nem merülne le az akkumulátor

Kettejük közül mindig Kérészi Krisztián diktálja a tempót az e-bike előtt az analóg biciklivel. „Közben persze mindig megy köztünk a zrikálás, a vicces vérszívás. Ha én elmegyek biciklizni, akkor ne legyen előttem semmiféle akadály. Az e-bike-on lévő akkumulátor ilyen, mert lemerül, pedig vele valóban megnyílnak a távolságok. Egy analóg biciklin ülve kis túlzással meghalsz, amikor az e-bike-os még mindig mosolyogva továbbmegy.”

Szerinte az e-bike-kal a határ tényleg a csillagos ég: a rutinos e-bike-osok akár 100-120 kilométeres túrákat is bevállalnak, ha ügyesen sáfárkodnak a tekeréssel, és az e-bike akkumulátora bírja a fokozott megterhelést. Lemerülés esetében azonban a biciklisnek egy átlagosnál jóval nehezebb súlyú biciklivel kell felmennie az erdei emelkedőkön. Unokatestvére biciklije nagyjából 20-25 kilogramm, bár vannak 18 kilós e-bike-ok is. Szintén gátat jelent, hogy a biciklis ezzel szerinte hozzászokik az elektromos rásegítőerőhöz, valamint az ára is égbeszökően magas: egy mai, modern e-bike ára akár 2.3 millió forintig is emelkedhet.

A két megszólaló egy kiadós túra közben

Nem olcsó sport az e-bike

Budai Gergely már akkor is szerette a nehéz terepviszonyokban és a tekerésben rejlő kihívásokat, amikor még sima biciklivel vágott neki az erdőnek. Idén viszont elérte a 45 éves kort. Gyakorlatilag egész életében fizikai munkákat végzett, ezért ha nem muszáj, már nem akart olyan nagy fizikai erőnlétet kívánó feladatokat és megpróbáltatásokat, mint korábban. Saját bevallása szerint most már csak a puszta élvezetért, a tekerés kedvéért biciklizik.

„Krisztián liheg tekerés közben, én meg csak mosolygok, és megkérdezem: Jó a tempó, vagy haladjunk gyorsabban?”