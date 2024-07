Arnold lett a példaképe, majd jóbarátja

Mint minden gyermek, a kis Samir is imádott moziba menni. Egyszer benézett Clint Eastwood klasszikus alkotására, A Jó, a Rossz és a Csúfra. Ez még Libanonban volt. Saját bevallása szerint a film előtt vetett egy pillantást a mozi előtti újságosbódéra. A magazinok között felfigyelt egy címlapra Arnold Schwarzenegger testépítővel. Óriási ösztönzést jelentett neki a későbbi filmsztár izomzata, megjelenése. Arnold Schwarzenegger 1969-ben ment Amerikába, és ő 1971-ben figyelt fel a testépítő teljesítményére. Ekkor még csak tizenéves volt, példaképe viszont 1965. és 1980. között hétszer szerezte meg a Mr. Olympia díjat. 1975-ben Samir Bannout is megérkezett a lehetőségek országába, és a sok edzés és verseny mellett lehetősége nyílt megismerni a Terminátor-filmek főhősét. Dél-Kaliforniába költözve barátkozott össze a filmsztár testépítővel. „Mindig égető vágy élt bennem, hogy hasonló legyek, mint Arnold. Egy közös barátunk, John Weider, a testépítés atyjának fotósa és szerkesztője mutatott be minket egymásnak, ő hozta Amerikába Arnoldot. Így személyesen is megismertem a hősömet, aki ösztönzött a testépítésre.” Samir Bannout később a magyar Kathi Béla is jó barátja lett, ő hívta meg a Libanoni Oroszlánt a miskolci Cutler Fitnessbe.

Tudtam, hogy Kathi Béla a világ egyik legerősebb embere, és van pár magyar barátom is Kaliforniában, akik meséltek nekem róla. Aztán megismertem, és rájöttem, hogy egy nagyon jó ember. Kathi Béla fizikai fejlődése lenyűgöző volt számomra, és Béla egy nagyon meggyőző, magával ragadó ember az életben is, nemcsak a sport világában

- mesélt testépítő kollégájáról Samir Bannout, aki mindig nagy örömmel jön Magyarországra. Szereti a magyarokat, az itteni edzések hangulatát. A Cutler „hard edzőtermében” kiemelkedően jól érezte magát a testépítés rajongóinak tömegében, és a miskolciak is lelkesen fogadták, izgatottan várták a szemináriumát és a sajátos edzésbemutatóját.