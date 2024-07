A kisállatok tartásában jelentkeznek kritikus időszakok, amikor az átlagostól több gondoskodást és odafigyelést kíván, hogy megőrizzük egészségüket – mondja Állati dolgok című podcastünkben Dr. Puskás Gábor. A kánikula önmagában is hordoz veszélyeket, hiszen kedvencünk túlhevülése tragédiához is vezethet. Emellett az egyre jobban terjedő szívférgesség megelőzése, gyógyítása is külön figyelmet igényel. Ilyenkor erősebb az eshetőség a bolha és kullancs támadásra, mely veszélyes hatása idejében tett ellenintézkedéssel könnyen elkerülhető – állítja a szakember.

Dr. Puskás Gábor

Várja Önöket a szerkesztő-műsorvezető, Pap Gyula.

