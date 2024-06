A tollas kedvencek gazdái pontosan tudják, milyen odaadó és szórakoztató társ tud lenni egy madár. Kutatások szerint kiskedvencek, így a madarak közelsége is megnyugtató, stresszoldó hatással lehet az emberre. Emellett a játszótárs és a barát szerepét is betölthetik az életünkben – számol be a profitline.hu.

Részese életünknek

Ahhoz, hogy az otthon tartott madár ilyen módon lehessen részese az életünknek, fontos, hogy egészséges és kiegyensúlyozott legyen. Ezért gazdiként tisztában kell lennünk az igényeivel, és rendszeresen gondoznunk kell őt a szükségleteinek megfelelően. Madarunknak fontos, hogy elegendő mozgástere legyen, ezért tartásához legelőször is elengedhetetlen egy jó kalitka. Minél nagyobb, annál jobb, és lehetőleg szögletes legyen, így ha madarunk egy kis magányra vágyik, el tud vonulni a sarokba. Emellett a szögletes kalitkára könnyebben felszerelhetőek a különböző eszközök, kellékek is.

Szeretik a rendszerességet

A madarak nagyon szeretik a rendszerességet. Ezért törekedjünk arra, hogy mindig ugyanabban az időben történjen az etetés. Az is hasznos, ha hasonlóan rendszeres a közös játék, ami nemcsak tollas kedvencünk testi és szellemi fejlődéséhez járul hozzá, de erősíti a kapcsolatot gazda és a kisállat között. A madarak ugyanis meglepően szociális lények. Legyen az zebrapinty vagy papagáj, nagyon fontos, hogy a tisztálkodásra is rendszeres lehetőséget biztosítsunk számára. A madarak nagyon szeretnek fürödni, játszani a vízben. Miután megbizonyosodtunk róla, hogy nincs lehetősége elszökni, készítsünk oda vizet egy kisebb tálban, és hagyjuk, hogy kedvére pancsoljon benne. Más dolgunk nincs is, hiszen madarunknak önálló tisztálkodási rutinja van, megoldja a dolgot nélkülünk.

Étrendkiegészítőket, vitaminokat is kaphatnak

A különböző otthon tartható madaraknak más-más madáreleség való. A legtöbb madár számára megfelelő alapélelem lehet a magkeverék, amelyhez adhatunk különféle csemegéket. Saját pénztárcánk és a madarunk egyéni preferenciája szabja meg, hogy milyen eleséget adunk neki. A megfelelő eledel kiválasztásához érdemes utánaolvasni az adott madárfaj számára javasolt tápoknak. A legjobb eledelmix összeállításában állatorvosunk is segíthet, felmérve tollas barátunk egészségi állapotát és különleges igényeit. Ettől függően előfordulhat, hogy különféle étrend-kiegészítőket, vitaminokat javasol madarunk számára. Így tollas barátunk minden életszakaszában egészséges és kiegyensúlyozott maradhat. Ha ezekre az egyszerű szabályokra odafigyelünk, akkor mindent megadhatunk madarunknak a kiegyensúlyozott élethez, így a közös életünk is vidám és harmonikus lehet.