A levendulaszedés öröme mellett minden látogatót levendulaszörppel és levendulás méz kóstolóval várunk

– ismertette a boon.hu-val Hriczu György tulajdonos. Annak érdekében, hogy minden korosztály kikapcsolódhasson, a gyerekeknek játszósarkot alakítottak ki, a múlt szerelmeseinek pedig retró konyhát rendeztek be.

Így lehet gyűjteni a levendulát

Fotópontok az örök emlékeknek

A levendulamező csodálatos látvány és kiváló háttér egyedi, nyári hangulatú fényképek készítéséhez, ezért több helyen is fotópontot alakítottak ki a levendulaszüretek idejére, hogy a virágok mellett maradandó emléket is készíthessenek a látogatók. A levendula szedéséhez szükséges papírtáskákat két méretben lehet megvásárolni a helyszínen. Az aratózsák jelenti a belépőt a levendulásba. Ollókat korlátozott számban biztosítanak, de saját vágóeszközt is használhatnak a látogatók.

A Szedd magad akciók időpontjai a tiszalúci levendulásban:

Tiszalúcon június 8-án és 9-én, valamint június 15-én és 16-án várják az érdeklődőket 10 és 18 óra között. A levendulakert külterületen található, de a tájékozódást táblákkal segítik. További részletek a Levendula Sziget közösségi oldalán olvashatók.