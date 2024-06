Új sorozatunkban kezdő kerékpárosoknak, illetve kevesebb helyismerettel rendelkező turistáknak javaslunk érdekes, kihívásoktól sem mentes túrákat, amelyek során körbejárhatják Miskolc környékét akár a legkisebb családtagok társaságában. A mostani kánikulában ügyeljünk a hidratálásra, és hogy a kiruccanás vége ne legyen durva bőrpír. A kicsiknél pedig fokozottabban kell figyelni a pihenésre és a jó hidratálásra.

Erdei, árnyas utakon

Ha túl vagyunk a biztonságos kerékpárhasználat elsajátításán, az akár 10-12 éves korú gyermekkel messzebb is merészkedhetünk a ház körüli bicikliúttól. A túra során természetesen figyelni kell a megfelelő tempó megválasztására és bátran tartsunk akár 20 percenként szuszogó, illetve kulacs szünetet – úgysem időre megyünk.

Ha gondosan választjuk meg az útvonalat, elérhető, hogy egy közepes túra nagy részét minimum szűrt fényben tegyük meg. Az időpont megválasztása is fontos, a forróság elkerülését szolgálja, ha legkésőbb reggel 8 óra körül startolunk. A most javasolt belvárostól indulva mintegy 25 kilométeres túra természetesen igényli a jól működő, minimum trekking kerékpárt, de a szerszámokat és defektjavító segédleteket se feledjük otthon, ezek között különösen hasznos a szúrásos defekt gyors javítását lehetővé tevő praktikus hab, de a belsőbe töltött defektgátló folyadék is segít elkerülni, hogy gyalogtúra legyen a bringázásból. A bukósisak viselése magától értetődő, a világos színű és több szellőzővel ellátott típus kevésbé gyűjti a meleget. A belvárosi Szinva terasztól indulva a kerékpárúton haladhatunk a Városház tér felé, ahol balra a Vologda utcával párhuzamosan haladva érünk el a Győri kapuba, majd az úton átvágva az Andor utcán folytatjuk utunkat, mely később a Görögszőlő utcába torkollik, Szarkahegy, Róna utca, Előhegy, majd Baráthegyalja utca következik, és rövid menet vezet ki a Hegyalja útra, ahol a Csanyik felé vesszük az irányt fel a Vadasparkhoz. Semmi nem történik, ha egy idő után tolósra vesszük a figurát az emelkedőt még nem próbált gyermek esetében. Balról kerülve az állatok lakóhelyét árnyas, köves erdei úton haladunk egyenesen Ortás tető felé. A vasúti sínhez érve nem keresztezzük azt, hanem balra fordulva óvatosan leereszkedünk azzal párhuzamosan a gyógyszergyár irányába. Innen kihajtunk a Hegyalja útra és balra kanyarodva a csanyiki feljárótól a már megismert útvonalon jól eső fáradtsággal térünk vissza a belvárosba.