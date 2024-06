Akinek van macskája, az nagyon is jól tudja, hogy milyen szoros és erős kapcsolat alakulhat ki cica és gazdi között. Az emberek és kedvenceik egy idő után már egy-egy mozdulatból, pillantásból értik, mit szeretne a másik. És bár tény, hogy máshogy viselkednek, máshogy fejezik ki szeretetüket, mint a kutyák, nagyon is képesek kötődni a tulajdonosaikhoz. Olyannyira, hogy ők is vigyázni akarnak a gazdikra, és bizonyos helyzetekben meg akarják védeni őket – írja a femina.hu.

Jelek, hogy védeni akar

A macskák nem őrző tulajdonságaikról híresek, és nem óvják olyan erőteljesen az embereket, mint az ebek, de ők is kimutatják védőösztöneiket, csak kicsit máshogy, és kicsit enyhébben. Sokszor ráadásul a gazdik számára nem is egyértelmű a jelzés és gyakori, hogy a tulajdonosoknak eszébe sem jut egy-egy mozdulatról, viselkedésről, hogy ez a célja vele a kedvencüknek. Ha a következő jelek közül bármelyiket is tapasztaljuk, az egyértelműen arra utal, hogy a cicánknak fontosak vagyunk, vigyáz ránk, és megpróbál a maga módján megóvni.

Amikor a macskák figyelnek valamire, gyakran felfelé hegyezik, vagy hátrahúzzák a füleiket. Ha meg akar védeni valamitől vagy valakitől, akkor valószínűleg ezt fogja csinálni, hogy jobban fókuszálhasson a lehetséges veszélyforrásra. Vendégeket hívtunk és a cica a földhöz szorítja a farkát, esetleg össze-vissza mozgatja, csapkod vele? Ez nemcsak annak a jele lehet, hogy fél vagy ideges, hanem azé is, hogy félt minket, és óvni akar az idegenektől.

A felfújt bunda szintén hasonló üzenettel bír egy ilyen helyzetben, ha idegeneket lát. Szintén a védőviselkedés része, ha – úgymond – leguggol mind a négy lábával, megfigyelőpozíciót vesz fel, és kitágult pupillákkal nézi a veszélyt jelentő személyt, állatot. Ha védeni akarja a területét, amibe gyakran mi is beletartozunk, akkor jellemzően odadörgöli az arcát, orrát a tárgyakhoz, hozzád, az ivaros kandúrok pedig ilyenkor lepisilik a körbejelölt területet, például a bútorokat, ajtókat.

Többször előfordul az is, hogy a macskák harapással és karmolással támadnak meg embereket és állatokat, hogy megvédjék szeretteiket. Természetesen hangokkal is jelzi, ha védő üzemmódba kapcsolt. Ha sziszegő, morgó, esetleg köpködésre hasonlító hangokat ad ki másokra vagy egy kutyára, illetve másik élőlényre a társaságunkban, lehet, hogy nemcsak magát, hanem minket is óvni akar. Ha egy-egy hangosabb nézeteltérés, vita van a párod vagy családtagok között, a cica szinte azonnal ott terem, és elénk vagy az ölünkbe ül? Ez egyértelműen arra utal, hogy a mi pártunkon áll áll, minket próbál védeni.