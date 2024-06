A macskák közel 300 különböző arcmimikával kommunikálnak és legyünk őszinték, ezek közül néhányat nagyon mókásnak tartunk – idézi az egeszsegkalauz.hu a Behavioral Processes című szaklapban megjelent tanulmányt.

Lenyűgöző repertoár

A macskák arckifejezései mögé, mi emberek sokféle érzelmet képzelünk. Néha azt gondoljuk: milyen buta arcot vág vagy milyen békés, boldog, megdöbbent vagy éppen mérges. Lenyűgöző repertoár egy olyan állattól, akit hűvösnek és távolságtartónak tartunk. Ám a macskák arckifejezése nem mindig azt jelenti, amit mi gondolunk, mivel a macskák másképp fejezik ki hangulatukat, mint az emberek. Akinek van macskája bizonyára jól ismeri azt a gonosz, megvető cicapofát, amitől szinte megsemmisülünk. Ez akkor a legjellemzőbb, amikor a macska például a szekrény tetejéről vagy más magasabb helyről néz le ránk, egyszerű halandókra, mintha azt üzenné tekintetével: hogy mersz egyáltalán létezni? Ha szerencsénk van, megússzuk egy enyhe rosszalló pillantással. Az összeszűkült szemek és a méltóságteljes póz a lenéző, ítélkező macskanézés jellemzői, de a szakértők szerint a macskánk egyáltalán nem ítélkezik felettünk. Marilyn Krieger, okleveles macskaviselkedési tanácsadó a New York Postnak kifejtette: „Csak az emberek ítélkeznek, ez egy emberi tulajdonság. A macskákra ez nem jellemző.” Krieger szerint a hideg, kemény tekintet hátterében inkább más állatok zavaró közelsége, a sarokba szorítottság érzése vagy fájdalomérzet lehet. Egy másik tanulmányból megtudhatjuk, hogyan nyerhetjük el még a legelvetemültebb macskák szimpátiáját is. A kutatás során a Sussex-i és a Portsmouthi Egyetem pszichológusai 21 macskát és 14 macskatulajdonost vizsgáltak, hogy megtudják, hogyan reagálnak az emberek lassú pislogására. A tulajdonosokat arra kérték, hívják fel macskájuk figyelmét, vegyék fel vele a szemkontaktust, lassan hunyják be a szemüket és fél másodpercnél tovább tartsák csukva. A kutatók azt találták, hogy a macskák szívesebben közelednek azokhoz, akik lassan pislognak, mint a semleges arckifejezésűekhez. Sok esetben visszapislogtak gazdáikra, ami a kutatók szerint a szeretet jele. A kutatók arra jutottak, hogy a szem hunyorítása a macska mosolyával egyenlő. A kutatók még keresik a választ arra, mit jelenthet a macskák kommunikációjában ez a lassú pislogás. Azt feltételezik, azért alakulhatott ki, hogy ezzel oldják fel a társas interakcióban fenyegetőnek tűnő szúrós nézést.