Két kutya között fellépő hirtelen agresszió általában többféle okból következhet be. Amikor először vagyunk tanúja egy ilyen esetnek, lehet, hogy megdöbbenünk, mert nem úgy ismertük meg a kutyusunkat, mint aki erre képes lenne. Pedig rengeteg mögöttes ok húzódhat meg a háttérben, aminek feltárásával sokat segíthetünk az eb helyzetén.

A játékosság is alapjellemző

Fotó: Getty Images

A jól szocializált állatok általában kerülik a konfliktust és ezt a testtartásukkal is kommunikálják mások felé – írja a joy.hu.

Szocializáció

Ez az egyik legnyilvánvalóbb ok, ami agresszivitást válthat ki egy kutyánál, mivel esetükben is fontos már egészen kicsi koruk óta a megfelelő szocializáció, azaz hogy más kutyákkal, emberekkel is találkozzanak és különböző helyzeteket éljenek meg. Természetesen fokozottan kell figyelni arra, hogy a kölyökkutya ne sérüljön meg, miközben a többi kutyával ismerkedik, mert az negatív hatással lehet rá, a fertőző betegségekről nem is beszélve. Ha nem részesül a megfelelő szocializációban, félénkké válhat, ami agressziót és védekezést válthat ki nála.

Agresszivitás

Ez a probléma mindkét irányban felütheti a fejét: van, hogy a kisebb kutyákat támadják meg, de az is előfordulhat, hogy épp a kicsik válnak agresszívvé és kezdeményezővé. Mindig győződjünk meg róla, hogy a kutyánk jól érzi magát a többi kutya között, mielőtt közel engeded őket egymáshoz. Nem ritka, hogy a kutya kis helyen „szökni” próbál, ezért védekezik. Ha kis lakásban élünk több kutyával, akik nem szoktak még össze tökéletesen, könnyen előfordulhat, hogy összekapnak. Főleg azok kezdeményeznek, akik sarokba szorítva érzik magukat. Egyes kutyusok úgy érzik, hogy kötelesek megvédeni a gazdájukat az idegen kutyáktól vagy emberektől és félreértelmezik a futó vagy kocogó állatokat vagy embereket. De azt is félreérthetik, ha megsimogatunk egy másik állatot, így a feladat a hanggal, testbeszéddel és gesztikulálással biztosítani, hogy minden rendben van.

Falkába verődnek

A kutyafalka is veszélyes lehet, sok gazdi ugyanis szereti elengedni a kutyáját akár a parkban, akár a vízparton sétálnak éppen. Ezután pedig simán megtörténhet, hogy az épp ott tartózkodó kutyák falkába verődnek és mondjuk nem jönnek ki túl jól egymással. Azonnal kialakul közöttük a hierarchia, elkezdik üldözni a gyengébbet, mert úgy érzik, hogy támadniuk kell. Vannak vadászkutyák, akikből ösztönösen előjön mindez, így a falkába verődést érdemes megelőzni és kerülni.