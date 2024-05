Sokszor halljuk, hogy a szépség belülről fakad, bár ez a mondás inkább a lelkünk kivetülésére vonatkozik, minden korosztályról elmondható azonban, hogy a belső egészség kisugárzik.

Egy szépségverseny résztvevőjeként pedig különösen fontos, hogy lelkileg és fizikailag rendben legyünk. Látványos tüneteket produkál testünk például ha valamilyen vitaminhiányban szenvedünk: sápadt lesz a bőrünk, fénytelen, töredezett a hajunk, a körmünk. Az A-, B-, C-, D- és E-vitamin-hiányok is gyengíthetik az immunrendszerünket és hosszútávon a hiány károsíthatja szervezetünket is. Ezt a folyamatot felgyorsíthatja, ha keveset alszunk, stresszes életet élünk, esetleg dohányzunk vagy rendszeresen alkoholt fogyasztunk. Ilyenkor még a legkiegyensúlyozottabb étrend mellett is könnyen előfordulhat egy kis vitaminhiány.

A „superfood” a megoldás?

Ezek a superfoodok, melyek a természet legjobb hatóanyagait tartalmazzák, lehetőleg vegyszerektől és szennyeződésektől mentesen nevelkedtek, és rengeteg értékes tápanyagot, vitamint és esszenciális zsírsavat tartalmaznak. A szuperélelmiszerek tartalmaznak adalékanyagokat, és összetételüknél fogva más ételekhez képest hatékonyabban járulnak hozzá az egészségünkhöz: magas rost tartalmúak, ásványi anyagokban és vitaminokban, antioxidánsokban gazdagok.

Ismerjük meg szépségünk őreit, öt pontban

1. Bogyós gyümölcsök

A bogyós gyümölcsök a legismertebb szupergyümölcsök, közülük is az áfonya vezeti a listát. Bármelyik bogyós gyümölcsöt is választjuk jellemző rájuk, hogy alacsony kalóriatartalom mellett bőségesen rendelkeznek antioxidánsokkal, melyek segítenek szervezetünknek a rákot okozó szabad gyökök elleni küzdelemben. A szamóca káliumot, K-vitamint és magnéziumot tartalmaz, amelyek fontosak a csontok egészségének megőrzése érdekében. A földi eper sok biotint tartalmaz, amely erősíti a hajat és a körmöket.

2. Magvak és diófélék

Számos táplálkozási szakértő ajánlja a magvak rendszeres és mértékkel történő fogyasztását, azon belül is a natúr változatokét, vagyis a sótlan és cukrozatlan magféléket. A magvak bőséges forrásai a fehérjéknek, olajoknak és rostoknak is, könnyedén beilleszthetőek az étrendünkbe és ráadásul gazdagok vitaminokban és ásványi anyagokban is.

3. Gabonák és gabonafélék

Teljes értékű gabonafélék attól minősülnek szupergabonáknak, hogy tele vannak rostokkal, antioxidánsokkal és vitaminokkal. A barna rizs különféle antioxidáns tulajdonságú fenolsavakkal rendelkezik, amelyek segítenek csökkenteni a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a rák és a szívbetegségek kialakulását

4. Babfélék és hüvelyesek

A bab színétől függ, hogy mennyi antioxidánst tartalmaz, minél sötétebb a bab, annál több fenolt tartalmaz. A legmagasabb antioxidáns tartalma a vörös babnak van. Kutatások szerint fogyasztásukkal megőrizhetjük testsúlyunkat, emellett a babfélék segítenek csökkenteni a vércukorszintet, valamint segítenek megelőzni a cukorbetegséget, sőt fogyasztásuk a koleszterinszint csökkentésében is kiemelkedő szerepet játszik. A babfélék hozzájárulnak a bélrendszerünk egészségéhez is, mivel támogatják a jótékony bélbaktériumok elszaporodását, melyek segíthetnek megakadályozni az emésztéssel összefüggő betegségeket, rendellenességeket.

5. Algák

Az úgynevezett kék-zöld algák - melyek egyik legnépszerűbb fajtája a spirulina - rengeteg fontos ásványi anyagot tartalmaznak, illetve magas fehérjetartalmuk révén ideális táplálékkiegészítők. Az antioxidáns hatással rendelkező alga immunerősítő hatásával segíti a szervezet védekezőképességének fokozását, valamint a méregtelenítő folyamatokat.

Egy kis odafigyeléssel és a megfelelő élelmiszerek fogyasztásával tehát sokat tehetünk egészségünk szinten tartásáért és szépségünk megőrzéséért.