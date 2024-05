Szalontainé Kovách Réka, a Holdam Egyesület elnökségi tagja kérdésünkre elmondta, hogy a programot 2007 óta rendezik meg Miskolcon. A rendezvénysorozat nagyon fontos célja, hogy a várandós és kisgyermekes édesanyák elszigetelt és érzékeny időszakukban lelkileg és fizikailag is egymás támaszai tudjanak lenni, meg tudják élni a közösségi életet. Ebben az élethelyzetben mindenkinek ugyanaz a problémája, ugyanabban a „hajóban evez”, mégis mindenkinek más-más megoldása lehet és ez már önmagában nagyon sok erőt tud adni. Ezeket a megoldásokat össze lehet adni, a női kör ereje ebben rejlik. A hétnek tehát az is egy nagyon fontos célja, hogy naprakész információkkal tud szolgálni a várandóság, a szülés és a gyermekágyi időszakra vonatkozóan, illetve a szakembereket megismerteti és elérhetővé teszi az anyák számára. A szervező mondandója végén megköszönte, hogy a programot sokan támogatták, aminek az eredményeképpen nagyon szép és kedves tombolafelajánlások is érkeztek.

Együtt „bellőkéztek”

A megnyitó beszéd után egy nagyon különleges programmal indult a rendezvény az úgynevezett „Bellőkével”, amit Nagy Izabella Bernadett tánc- és drámapedagógus tartott. A programon a magyar népi hagyományőrzés jegyében mondókáztak, énekeltek, táncoltak szülők és nagyszülők a gyerekekkel együtt.

A közös mozgás célja a testi, szellemi és lelki egészség megőrzése a magyar népi kultúra elemeivel, eszközeivel. A nap további részében dr. Tóth Fazekas Enikő, laktációs tanácsadó, csecsemő és gyermekgyógyász orvos, Kós Ancsa, IBCLC laktációs szaktanácsadó, védőnő tartott előadást a sikeres szoptatásról, majd várandós meditációt és relaxációt tartott Renge Nikoletta, mester parapszichológus és dúla. Délután 4 órától pedig kismama jógán vehetnek részt az érdeklődők Kelemen-Hajnal Judittal.



Szombatig tartanak a programok

Az Új Hold Közösségi Térben (Miskolc Városház Tér 16. fszt./2.) egész héten várják az érdeklődőket, a következő programokkal:

Szerda – május 22.

9:00-14:00 Hordozós kirándulás Lillafüreden - Lakatos Mária Anett hordozási tanácsadó (kihelyezett program)

10:00-12:00 Várandósság, szülés, születés orvosi szemmel - dr. Szőts Noémi és dr. Egri Enikő B.-A.-Z. vármegyei kórház szülészetéről érkeznek beszélgetni

12:30-14:00 Betegjogok a szülészeti ellátás során - dr. Katona Kornélia betegjogi képviselő, orvos, igazán hasznos alkalom, ahol megismerkedhetünk jogainkkal és a jogi képviselő helyzetével

15:00-17:00 Komfortosan egészséges testben - szülésen innen és túl, beszélgetés az intim izmokról, a kismedencei egészségről - Póczos- Sarnyai Krisztina, Intim Medical tréner/gátizom tréner, dúla és Touch Flow önismereti tréning vezető

Csütörtök – május 23.

10:00-12:00 Dúla-hatás a szülőszobán – ismerkedés és beszélgetés a Bükki Dúla Kör dúláival és a dúlai hivatás rejtelmeivel

12:30-15:00 Otthon születtem - interaktív beszélgetés Bálint Katica bábával otthon szült édesanyák körében, ahol betekinthetünk a szülés ezen dimenzióiba és feltehetjük a minket foglalkoztató kérdéseket

Péntek – május 24.

10:00-12:00 Szülés utáni komplex regeneráció - medencefenék, hegkezelés, rectus diastasis - gyógytornász szemmel - Fekete Anna, manuál terapeuta, női egészséget kísérő gyógytornász

12:30-13:30 Cikluskövetés, termékenység-tudatosság, várandósság elérése, elkerülése természetes módszerek segítségével - Fekete Anna, manuál terapeuta, női egészséget kísérő gyógytornász

18:00-20:00 Blessing Way, zártkörű intim hangulatú szertartás, mely lelki táplálékot nyújt a kismamáknak - Nagyné Aranyi Hajnalka, női kör vezető, dúla

Szombat – május 25.

09:30-12:30 Szülésre hangoló foglalkozás intim környezetben, zárt ajtó mögött - Nagyné Aranyi Hajnalka, női kör vezető, dúla

13:00-14:00 Tombolasorsolás

14:00-tól Hétzáró teázás a szervezőkkel

A szervező a programváltozás jogát fenntartja.