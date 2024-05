Sosem ünnepelték még ennyien együtt a cukorbeteg gyermekek pedagógusait. Az idén 10 éves Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért nemrég adta át a Varázspálca díjakat azoknak a pedagógusoknak, gyermekintézményben dolgozóknak, akik példamutató módon látják el a diabéteszes gyermekeket. Az idei átadóval már 300 pedagógusdíj talált gazdára.

Fotó: Olvasó

Idén harmadik alkalommal kereste a Szurikáta Alapítvány azt a 100 pedagógust és gyermekintézményt, akik szeretettel fogadták és odaadóan látják el a diabéteszes gyermekeket a mindennapokban. Akik nem teherként élik meg a krónikus betegséggel élő gyermek jelenlétét, hanem mindent megtesznek azért, hogy egyenértékű, teljes jogú tagja legyen a gyermekközösségnek.

A Varázspálca díjra minden évben a szülők terjeszthetik fel diabéteszes gyermekük bölcsődéjét, óvodáját, iskoláját, valamint pedagógusát – kisgyermeknevelőjét, óvodapedagógusát, dadusát, pedagógiai asszisztensét, pedagógusát, zenetanárát, edzőjét, illetve azt az „oktató, nevelő munkát segítő” személyt, aki segít a gyermekintézményben. Nehéz sorsok, küzdelmes utak, nagy találkozások és életre szóló barátságok olvashatók ki a méltatásokból.

A pedagógus egy egész családot támogat

A Varázspálcás pedagógusok és intézmények bizonyítják, hogy igenis meg lehet oldani a rengeteg pedagógiai, adminisztratív feladat mellett a diabéteszes gyermekek ellátását. Jó szándék, empátia és nyitottság mindenképpen kell hozzá, hogy megismerjék a betegséget, és a gyermek ellátásának teendőit beépítsék a napi rutinba. A feladatra igent mondó pedagógus vállalásával nemcsak a krónikus betegséggel élő gyermeket segíti, hanem biztonságot jelent a szülők számára is, akik a felelősséget ideiglenesen átruházva, napközben a munkájukra tudnak koncentrálni.

Arról, hogy az intézményvezető, a pedagógus mit ad vállalásával a gyermekközösségnek, Kocsisné Gál Csilla, a Szurikáta Alapítvány elnöke beszélt a díjátadó ünnepségen. „Mintát mutat arra, hogyan bánjuk azokkal, hogyan segítsük jól azokat a társainkat, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Megadja a gyermekközösség minden egyes tagja számára azt a biztonságot, hogyha ő kerül majd egyszer hasonlóan nehéz élethelyzetbe, lesz segítség, lesz védőháló az ő számára is. Megmutatja, milyen egy kiszámítható, és ha nem is igazságos, de igazságosabbá tehető világ minden egyes gyermek számára – hozzon bármit is az élet.”

Fotó: Olvasó

Az alapítvány célja, hogy minél több kisgyermekes szülő megismerje az 1-es típusú diabétesz tüneteit, és lebontsák a gyermekkori cukorbetegségről máig élő tévhiteket.

A héten a miskolci kitüntetettekkel tervezünk interjút készíteni.