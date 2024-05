„Aki kíváncsi és fogékony a természeti kincsek iránt, az hozzon egy kosarat és segítünk megtalálni a természet kincseit.” Ezzel a mondattal várja a vendégeit Berczik Ágnes természetgyógyász és a Galagonya program weboldal megálmodója. Kíváncsi embereket arra buzdítja, hogy ismerjék meg a hazánk erdőit és mezőit, ugyan is érdekesebb, mint először gondolnánk. A múltban a gyógyászat szervesen összefonódott a természet adta növényekkel, teák, főzetek és krémek formájában.

A legegyszerűbb módszerek

A hagyományőrzés fontos a modernitás mellett, ez az orvostudomány terén sem más. Folyamatosan keressük a legegyszerűbb módszert arra, hogy megoldjuk, vagy megelőzzük az egészségügyi problémáinkat.

„A természetgyógyászat és a tudomány is nagy értéket képvisel, megvannak a saját értékei, viszont tudományos igényű munkák kevés gyakorlati tapasztalatot fognak átadni a gyógyászatról, szemben a több évszázados tapasztalattal, ami a népi gyógyászatban és a hagyományokban van” - mondta Ágnes a hagyományos és a modern orvoslás kérdéséről.

A legjobb tavaszi gyógynövények

A beszélgetés alatt elmondta, hogy melyek a legjobb gyógynövények ebben az időszakban, ha betegségben szenvedünk. A galagonya szezon közepén tartunk, így nem mehetünk el mellette, ami a szíverősítő hatásáról híres, emellett vérnyomáscsökkentő is. Több ember is küzd megfázással ebben a pillanatban is, nekik a kakukkfüvet ajánlja, ami megfelelő a felső légúti betegségek kezelésére és az egyik legjobb Magyarországon termő természetes antibiotikum. Hozzá tette, hogy finom tea főzhető belőle. Megemlítette még a bodzát, ami a betegségek lecsengését gyorsítja meg, nyák oldó és izzasztó hatással is büszkélkedhet a hamarosan nyíló növény, amiből ízletes teát lehet készíteni.

„A pitypang az egy csodanövény!”

„A pitypang az egyetlen növény, aminek a gyökerét is gyűjtjük, amit virágzáskor kell kiásni a többi növénnyel ellentétben. Gyakorlatilag minden része felhasználható a gyógynövénynek. Kiváló epehajtó hatása van a keserű anyagoknak köszönhetően, a zöldjének jó vízhajtó hatása van.

A tavaszi tisztító kúrának kötelező eleme kell legyen. Salátákhoz, pedig a zsenge levelét használhatjuk salátakeverék formájában, mert magában keserű lenne. A pitypang virágából pedig szörp készíthető, így minden részét fel tudjuk használni”- emelte ki.