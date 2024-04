Szépségverseny 2024 1 órája

Elindult a Tündérszépek, lehet osztani a szíveket a szépségeknek

Az idei szépségversenyen – ahogy korábban, úgy most is – olvasóink is dönthetnek a továbbjutásról.

Elindult idén is a Tündérszépek országos szépségversenyünk, melynek első körében régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében. Ötven napon át minden nap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak. A kapott szívek átlaga alapján a régióból egy lány léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Vármegyénként a legszebb lányt szakmai zsűri juttatja a döntőbe. Aki pedig a Tündérszépek láttán maga is kedvet kap a jelentkezéshez – vagy bátorítaná ismerősét –, annak április 21-ig ezen az oldalon továbbra is nyitva áll ez a lehetőség. A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket!

