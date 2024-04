Az eseményen részt vett nejével Tóth-Szántai József az egyesület polgármester-jelöltje, aki elmondta: rendszeresen gyalogol minden nap, ez hetente mintegy 35 kilométert jelent. Korábban is sokat túráztak, gombásztak ezen a területen, jól ismeri. A Kék Túra útvonalait is járják párjával, számos gyönyörű helyre eljutottak. Az egyesületnek is van egy komoly zöld koncepciója, amit hamarosan közzétesznek, melyből látszik mennyire fontosnak tartják a környezet- és egészségvédelem témáját – tudtuk meg.

Családi programban

A séta legfiatalabb résztvevője Bodor Benedek négy hónapos szüleivel csatlakozott a túrához. Természetesen ahogy idejük engedi rendszeresen viszik sétálni, a Csanyik is szokásos helyszíne a levegőzésnek. A délután szokásosan táplálkozással és szundizással telik várhatóan – tájékoztat papája.

Matiscsák Éva is rendszeres túrázó, ez a most kitűzött szakasz az egyik kedvenc útvonala szívesen csatlakozott a csapathoz. A séta nem fejeződik be ennyivel, terveik szerint utána a régiségvásáron, „kincskereséssel” folytatják majd ebéd és készülés a következő hétre – fejtette ki.