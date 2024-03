A zöld tea erényeiről és jótékony hatásairól kérdeztük Petrik Dorinát, az Erzsébet Gyógyfürdő dietetikusát.

Miért egészségesebb a zöld tea a kávénál? „A zöld tea kiemelkedő katekin és flavonol tartalmának köszönhetően számos pozitív egészségügyi előnnyel rendelkezik”- beszélt a részletekről a dietetikus. „Az egyik ilyen katekin vegyület az EGCG (epigallokatekin-gallát), ami jelentős antioxidáns tartalommal bír, segíti a szervezetet a szabadgyökök elleni védekezésben, daganatmegelőző hatása van”.

A zöld tea egészségesebben élénkít, mint a kávé

„A zöld tea több egészségvédő, gyulladáscsökkentő tulajdonsággal rendelkezik, preventív hatású cukorbetegség, szív-és érrendszeri problémák esetén. Kiemelkedő antioxidáns tartalmának köszönhetően úgynevezett szuper élelmiszer. A kávé és a zöld tea egyaránt élénkítő koffeint tartalmaz”- mutatott rá a tea előnyös tulajdonságaira Petrik Dorina.

A teaivás szertartás

Fotó: Shutterstock

A két ital lényegileg különbözik egymástól. A dietetikus elmondta:

egy csésze zöld tea kevesebb koffeint tartalmaz, mint egy csésze fekete kávé.

A zöld teában lévő L-theanine nevű aminosav nyugtató hatással bír, ellensúlyozza a koffein erőteljes, hirtelen hatását. Illetve a zöld teában lévő magas antioxidáns tartalom lassítja a koffein felszívódását. Izgalmas kérdés, hogy az éberségi szintünket vajon képes-e annyira felpezsdíteni a zöld tea, mint a kávé? A kávé erőteljesebb, gyorsabb hatással bír az éberségi szintünkre, de gyakran okozhat idegességet, belső feszültséget, heves szívdobogás-érzetet mellékhatásként.

A kávéfogyasztást, mint ahogy az étkezést is érdemes mindig személyre szabottan alkalmazni. Stresszesebb időszakokban, mellékvese kifáradásnál, alvási problémáknál, reflux esetén már napi 1-2 csésze kávé bevitele is gondot okozhat. Illetve minden esetben célszerű kerülni az éhgyomorra történő kávé fogyasztást, azonkívül, hogy gyomorpanaszokat okozhat, negatívan befolyásolja az egész napi kortizol, vércukor és az inzulin szinteket is.

A túlzásba vitt zöld tea sem egészséges

Az sem jó, ha túl sok zöld teát iszunk! Nagy mennyiségben fogyasztva a zöld tea gátolhatja a vas felszívódását az étrendünkből. A koffeintartalma miatt a késő délutáni, esti órákban nem javasolt a fogyasztása, mert negatív hatással lehet az alvásra. Bizonyos autoimmun betegségekben, egészségügyi problémáknál ellenjavallt a fogyasztása. A szervezetben változás történik, ha kávéról zöld teára váltunk. Ilyenkor a csökkent koffein bevitel miatt kezdetben jelentkezhetnek a koffein megvonás tünetei, mint például a fejfájás, ingerlékenység, koncentrációs zavar-ismertette a változás körülményeit Petrik Dorina.