Sorra érkeznek a jelentkezések a boon.hu és az Észak-Magyarország által meghirdetett Tündérszépek szépségversenyre. Az adatok egyeztetése után vesszük fel a kapcsolatot azokkal a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élő vagy itt tanuló lányokkal, akiket fotózásra invitálunk.

Profi fotóstúdióban léphetnek ki a reflektorfénybe a hölgyek, miután a sminket és a hajukat is elkészítjük.

Galambos Eszter újságíró kollégánk kérdéseire kell válaszolniuk, hiszen rövid bemutatkozó interjúkkal ismerjük meg közelebbről a fotózásra érkezőket.

Készülnek a fotók

Ádám János fotóriporterünk határozottan instruálja és segíti a lányokat, a különböző beállításokban de közösen is ötlettel a jelentkezővel. Majd újabb gyors öltözködés és jöhet a következő szett és az újabb pózok. Mindeközben werkfotókat és videókat készítünk, melyek hírportálunkon is folyamatosan megjelennek, amelyben Himer Edina, F. Kaderják Csilla, Oláh Tímea és Bónusné Nánási Regina online szerkesztők is közreműködnek.

Azon vagyunk, hogy újabb Tündérszépeket kísérhessenek végig a döntőig vezető úton! Légy te is köztük!